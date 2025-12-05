ЄС має розробити власний мирний план для України — Кубілюс

Єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс. Фото: Getty Images

Єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс закликав Європейський Союз самостійно сформувати власне бачення того, яким має бути мир для України, а не орієнтуватися винятково на пропозиції, які надходять зі США. Він підкреслив, що ЄС має діяти значно активніше й бути готовим до ситуацій, коли гарантії НАТО можуть виявитися ненадійними.

Про це йдеться у статті POLITICO.

Андрюс Кубілюс вважає, що Європа має активніше діяти у розробці та пропозиції мирного плану

За його словами, Євросоюзу час відмовитися від пасивного очікування чергових американських планів і самостійно ініціювати врегулювання війни. Він підкреслив, що якщо Європа хоче бути учасником майбутніх переговорів про завершення війни, їй треба мати свої пропозиції, а не реагувати лише на чужі.

Його коментарі пролунали після візиту представників президента США бізнесмена Стіва Віткоффа та Джареда Кушнерадо Москви, які цього тижня обговорювали з Володимиром Путіним чергову версію мирного плану. Втім на перемовинах не була присутня жодна європейська країна, що викликало у Брюсселі обурення.

У ЄС дедалі більше занепокоєні тим, що такі пропозиції можуть з’являтися регулярно. Кубілюс зауважив, що Європа не повинна перебувати в режимі очікування, коли кожні пів року надходитимуть нові плани з Вашингтона. На його думку, ініціатива має виходити також із Брюсселя чи Берліна.

Комісар також звернув увагу на заяви посла США в НАТО Метью Вітакера, який допустив, що ключову військову посаду в Альянсі може вперше очолити представник Німеччини, а не американський генерал. На думку Кубілюса, це чіткий сигнал: Вашингтон очікує від європейців більшу відповідальність за власну оборону.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін висловився щодо мирного плану Дональда Трампа та вкотре повторив тези про окуповані території України.

Також за інформацією деяких ЗМІ стало відомо, що Євросоюз хоче внести Росію до "чорного списку" через низку ризиків з боку країни.

Тим часом Бельгія висловилась проти пропозиції спрямувати заморожені російські активи на репарації для України.