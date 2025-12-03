Бельгія проти пропозиції ЄС щодо використання активів РФ

Бельгія розкритикувала плани ЄС щодо активів РФ для України
Бельгія розкритикувала пропозицію Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійському банку. ЄС пропонує спрямувати ці активи на "репараційний кредит" Україні на 140 мільярдів євро.
Відповідну заяву зробив глава МЗС Бельгії Максим Прево, інформує Reuters.
Бельгія проти пропозиції ЄС щодо активів РФ
Глава дипломатичного відомства Бельгії Максим Прево заявив, що план Єврокомісії щодо передачі Україні заморожених російських активів для його країни є абсолютно неприйнятним. Він закликав не знецінювати їхнє занепокоєння.
Очікується, що 3 грудня Європейська комісія затвердить і оприлюднить нову пропозицію щодо "репараційного кредиту", який є схемою для часткової передачі Україні заморожених російських активів. Однак ще до цього оприлюднення Бельгія виступила з критикою підготовленого документа.
"У нас є гнітюче відчуття, що нас не почули. Наші побоювання применшуються. Тексти, які Комісія представить сьогодні, не відповідають нашим занепокоєнням задовільно", — сказав Прево журналістам на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі.
Посадовець зазначив, що його уряд вважає невдалою саму ідею використання репараційного кредиту як механізму підтримки України.
"Бельгія, поза сумнівом, підтримує те, що необхідно покрити фінансові потреби України. Але є різні варіанти, як це зробити. Ми неодноразово говорили, що вважаємо варіант репараційного кредиту найгіршим з усіх можливих, оскільки він ризикований, такого ніколи ніхто раніше не робив", – заявив міністр.
Водночас він додав, уряд Бельгії продовжує "наполягати на альтернативі, а саме на запозиченні ЄС необхідних сум на ринку".
Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала ідею про надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі 140 мільярдів євро.
Очікується, що він буде забезпечений за рахунок російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні.
Для того, щоб Україна отримала такий "репараційний кредит", необхідна згода всіх країн-членів ЄС.
Раніше ми інформували про те, які умови Бельгія висунула щодо репарацій для України.
Президент Володимир Зеленський відповів, чи має Україна "план Б", якщо не отримає російські заморожені активи.
Читайте Новини.LIVE!