Бельгія висунула жорсткі умови гарантій щодо використання російських активів

У Європейському Союзі загострилися суперечки навколо пропозиції Бельгії, яка вимагає від партнерів фактично необмежені фінансові гарантії для покриття можливих ризиків. Там хвилюються, що Росія подасть позови щодо використання на потреби України заморожених державних активів на суму близько 140 млрд євро.

Про це йдеться у статті Politico.

Бельгія висунула непомірні умови гарантій

Кілька держав-членів відмовляються погоджуватися на умови, запропоновані урядом прем’єр-міністра Барта Де Вевера. Зокрема, Брюссель наполягає, що в разі судових позовів з боку Росії, а Кремль уже неодноразово натякав на такі кроки, держава, на території якої зберігаються активи, може зазнати значних втрат.

Тому Де Вевер вимагає, щоб усі країни ЄС надали гарантії, які перевищуватимуть суму заморожених активів і могли б бути виплачені протягом кількох днів. Ба більше, Бельгія хоче, щоб гарантії діяли навіть після завершення санкцій ЄС проти Росії.

Інші держави виступили проти такого підходу. Чотири дипломати ЄС розповіли журналістам Politico, що не можуть підтримати умову про "безстроковий" і фактично необмежений обсяг гарантій, оскільки це означало б перекладення непередбачуваних юридичних і політичних ризиків на бюджети інших країн.

Інший дипломат зазначив, що для багатьох урядів така угода є політично неприйнятною, хоча юридично ЄС вважає запропонований механізм достатньо захищеним і малоймовірним до оскарження.

Фінансування України під загрозою

Якщо країнам не вдасться досягти згоди у даному питанні найближчим часом, найбільш реалістичною альтернативою стане випуск нових боргових інструментів ЄС, які дозволили б закрити бюджетні прогалини України. Але такий варіант також викликає скепсис більшості держав-членів, оскільки означає використання коштів платників податків.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас, коментуючи ситуацію, зазначила, що розуміє позицію Бельгії, але визнає, що рішення поки немає.

"Я не применшую занепокоєння, які має Бельгія, але ми можемо вирішити ці проблеми, взяти їх на себе та працювати над життєздатним рішенням", — сказала Каллас під час зустрічі міністрів оборони ЄС.

Єврокомісія вже завершує юридичний пакет документів, який має визначити, як саме працюватиме механізм позики під вартість заморожених російських активів. За прогнозами, без нових рішень військовий бюджет України може зіткнутися з дефіцитом уже у квітні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що робота триває, і підтвердила готовність представити пропозиції цього тижня.

Кілька днів тому прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що країна долучиться до проєкту від ЄС для фінансування України коштом активів РФ.

Раніше у Бельгії називали конкретні умови за яких готові дозволити віддати на потреби України заморожені російські активи на 140 млрд євро. Втім згодом там відмовились надавати Україні активи.