Україна може отримати заморожені гроші РФ — Британія та ЄС готові їх надати

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Велика Британія готова долучитися до проєкту Європейського Союзу, спрямованого на надання Україні фінансування коштом заморожених активів РФ. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що такий крок є найкращим способом показати Володимиру Путіну необхідність ведення переговорів.

Про це Стармер сказав під час онлайн-засідання "Коаліції рішучих", передає "Європейська правда".

Підтримка має бути терміновою, щоб "не послаблювати боротьбу"

Кір Стармер підкреслив, що навіть у процесі роботи над мирним врегулюванням не можна послаблювати підтримку України, щоб вона могла продовжувати боротьбу. За його словами, ця підтримка "вимагає термінових рішень у таких питаннях, як фінансування та спроможності".

Британський прем'єр підтвердив готовність Лондона до співпраці з Брюсселем у цьому напрямку.

"Я знаю, що над питанням фінансування (України) команди Урсули (фон дер Ляєн) та Антоніу (Кошти) працюють майже цілодобово... І ми вдячні їм за все, що вони вкладають у це. Я знаю, що лідери ЄС розглянуть це (питання) протягом наступних кількох тижнів, де вже досягається прогрес", — заявив Стармер.

Він наголосив, що фінансування, засноване на російських заморожених активах, має велике значення:

"Ми, Велика Британія, готові співпрацювати з ЄС у наданні фінансової підтримки (Україні), ґрунтуючись на цінності знерухомлених активів (РФ). Це найкращий спосіб показати Путіну, що він має вести переговори, а не намагатися перечекати", — підсумував Кір Стармер.

Нагадаємо, Україна отримала 5,9 млрд євро з прибутків заморожених активів РФ. Кошти спрямовані на підтримку економіки та відновлення після наслідків війни.

Також ЗМІ повідомляли, що Норвегія допоможе розблокувати передачу Україні активів РФ. Країна готова надати фінансову заставу у 100 млрд євро.