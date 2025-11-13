ЄС надав Україні 5,9 млрд євро — Зеленський

Україна отримала 5,9 млрд євро з прибутків заморожених активів РФ
Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 12:12
Оновлено: 12:16
термінова
Європейський Союз виділив Україні майже 6 мільярдів євро прямої фінансової допомоги в межах програм ERA Loans та Ukraine Facility. Частина цих коштів профінансована з прибутків від заморожених російських активів, що, за словами Президента України Володимира Зеленського, є важливим сигналом для агресора.
Новина доповнюється ...
Реклама
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама