ЄС надав Україні 5,9 млрд євро — Зеленський

Європейський Союз виділив Україні майже 6 мільярдів євро прямої фінансової допомоги в межах програм ERA Loans та Ukraine Facility. Частина цих коштів профінансована з прибутків від заморожених російських активів, що, за словами Президента України Володимира Зеленського, є важливим сигналом для агресора.

