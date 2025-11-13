ЕС предоставил Украине 5,9 млрд евро - Зеленский

срочная

Европейский Союз выделил Украине почти 6 миллиардов евро прямой финансовой помощи в рамках программ ERA Loans и Ukraine Facility. Часть этих средств профинансирована из доходов от замороженных российских активов, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, является важным сигналом для агрессора.

