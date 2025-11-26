Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Британия и ЕС готовы финансировать Украину — где возьмут деньги

Британия и ЕС готовы финансировать Украину — где возьмут деньги

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 06:54
обновлено: 08:01
Украина может получить замороженные деньги РФ — Британия и ЕС готовы их предоставить
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Великобритания готова присоединиться к проекту Европейского Союза, направленному на предоставление Украине финансирования за счет замороженных активов РФ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что такой шаг является лучшим способом показать Владимиру Путину необходимость ведения переговоров.

Об этом Стармер сказал во время онлайн-заседания "Коалиции решительных", передает "Европейская правда".

Реклама
Читайте также:

Поддержка должна быть срочной, чтобы "не ослаблять борьбу"

Кир Стармер подчеркнул, что даже в процессе работы над мирным урегулированием нельзя ослаблять поддержку Украины, чтобы она могла продолжать борьбу. По его словам, эта поддержка "требует срочных решений в таких вопросах, как финансирование и способности".

Британский премьер подтвердил готовность Лондона к сотрудничеству с Брюсселем в этом направлении.

"Я знаю, что над вопросом финансирования (Украины) команды Урсулы (фон дер Ляйен) и Антониу (Кошти) работают почти круглосуточно... И мы благодарны им за все, что они вкладывают в это. Я знаю, что лидеры ЕС рассмотрят это (вопрос) в течение следующих нескольких недель, где уже достигается прогресс", — заявил Стармер.

Он подчеркнул, что финансирование, основанное на российских замороженных активах, имеет большое значение:

"Мы, Великобритания, готовы сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки (Украине), основываясь на ценности обездвиженных активов (РФ). Это лучший способ показать Путину, что он должен вести переговоры, а не пытаться переждать", — подытожил Кир Стармер.

Напомним, Украина получила 5,9 млрд евро из доходов замороженных активов РФ. Средства направлены на поддержку экономики и восстановление после последствий войны.

Также СМИ сообщали, что Норвегия поможет разблокировать передачу Украине активов РФ. Страна готова предоставить финансовый залог в 100 млрд евро.

Европейский союз финансовая помощь активы Великобритания Кир Стармер
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации