Украина может получить замороженные деньги РФ — Британия и ЕС готовы их предоставить

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Великобритания готова присоединиться к проекту Европейского Союза, направленному на предоставление Украине финансирования за счет замороженных активов РФ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что такой шаг является лучшим способом показать Владимиру Путину необходимость ведения переговоров.

Об этом Стармер сказал во время онлайн-заседания "Коалиции решительных", передает "Европейская правда".

Поддержка должна быть срочной, чтобы "не ослаблять борьбу"

Кир Стармер подчеркнул, что даже в процессе работы над мирным урегулированием нельзя ослаблять поддержку Украины, чтобы она могла продолжать борьбу. По его словам, эта поддержка "требует срочных решений в таких вопросах, как финансирование и способности".

Британский премьер подтвердил готовность Лондона к сотрудничеству с Брюсселем в этом направлении.

"Я знаю, что над вопросом финансирования (Украины) команды Урсулы (фон дер Ляйен) и Антониу (Кошти) работают почти круглосуточно... И мы благодарны им за все, что они вкладывают в это. Я знаю, что лидеры ЕС рассмотрят это (вопрос) в течение следующих нескольких недель, где уже достигается прогресс", — заявил Стармер.

Он подчеркнул, что финансирование, основанное на российских замороженных активах, имеет большое значение:

"Мы, Великобритания, готовы сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки (Украине), основываясь на ценности обездвиженных активов (РФ). Это лучший способ показать Путину, что он должен вести переговоры, а не пытаться переждать", — подытожил Кир Стармер.

Напомним, Украина получила 5,9 млрд евро из доходов замороженных активов РФ. Средства направлены на поддержку экономики и восстановление после последствий войны.

Также СМИ сообщали, что Норвегия поможет разблокировать передачу Украине активов РФ. Страна готова предоставить финансовый залог в 100 млрд евро.