Бельгия выдвинула жесткие условия гарантий по использованию российских активов

В Европейском Союзе обострились споры вокруг предложения Бельгии, которая требует от партнеров фактически неограниченные финансовые гарантии для покрытия возможных рисков. Там волнуются, что Россия подаст иски об использовании на нужды Украины замороженных государственных активов на сумму около 140 млрд евро.

Бельгия выдвинула непомерные условия гарантий

Несколько государств-членов отказываются соглашаться на условия, предложенные правительством премьер-министра Барта Де Вевера. В частности, Брюссель настаивает, что в случае судебных исков со стороны России, а Кремль уже неоднократно намекал на такие шаги, государство, на территории которого хранятся активы, может понести значительные потери.

Поэтому Де Вевер требует, чтобы все страны ЕС предоставили гарантии, которые будут превышать сумму замороженных активов и могли бы быть выплачены в течение нескольких дней. Более того, Бельгия хочет, чтобы гарантии действовали даже после завершения санкций ЕС против России.

Другие государства выступили против такого подхода. Четыре дипломата ЕС рассказали журналистам Politico, что не могут поддержать условие о "бессрочном" и фактически неограниченном объеме гарантий, поскольку это означало бы перекладывание непредсказуемых юридических и политических рисков на бюджеты других стран.

Другой дипломат отметил, что для многих правительств такое соглашение является политически неприемлемым, хотя юридически ЕС считает предложенный механизм достаточно защищенным и маловероятным к обжалованию.

Финансирование Украины под угрозой

Если странам не удастся достичь согласия в данном вопросе в ближайшее время, наиболее реалистичной альтернативой станет выпуск новых долговых инструментов ЕС, которые позволили бы закрыть бюджетные пробелы Украины. Но такой вариант также вызывает скепсис большинства государств-членов, поскольку означает использование средств налогоплательщиков.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя ситуацию, отметила, что понимает позицию Бельгии, но признает, что решения пока нет.

"Я не умаляю беспокойства, которые имеет Бельгия, но мы можем решить эти проблемы, взять их на себя и работать над жизнеспособным решением", — сказала Каллас во время встречи министров обороны ЕС.

Еврокомиссия уже завершает юридический пакет документов, который должен определить, как именно будет работать механизм займа под стоимость замороженных российских активов. По прогнозам, без новых решений военный бюджет Украины может столкнуться с дефицитом уже в апреле. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что работа продолжается, и подтвердила готовность представить предложения на этой неделе.

Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что страна присоединится к проекту от ЕС для финансирования Украины за счет активов РФ.

Ранее в Бельгии называли конкретные условия при которых готовы позволить отдать на нужды Украины замороженные российские активы на 140 млрд евро. Впрочем, впоследствии там отказались предоставлять Украине активы.