Російські заморожені активи — чи має Україна "план Б"

Російські заморожені активи — чи має Україна "план Б"

Дата публікації: 13 листопада 2025 18:03
Оновлено: 18:18
Заморожені активи Росії — який план має Україна, якщо їх не отримає
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна не має "плану Б", якщо не отримає російські заморожені активи. Разом із союзниками Київ повинен знайти нові альтернативи.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg

Читайте також:

Що робитиме Україна, якщо не отримає заморожених активів РФ

Зеленський заявив, що в України не має "плану Б", окрім використання заморожених російських активів. За його словами, європейські союзники обговорюють можливість надання Києву репараційного кредиту на 140 млрд євро за рахунок заблокованих активів РФ, однак цей план гальмується Бельгією та Словаччиною.

Водночас президент наголосив, що ці кошти вкрай необхідні для покриття дефіциту українського бюджету вже на початку зими 2026 року.

"Плану Б" немає. Партнери розуміють, що нам потрібна їхня підтримка. І я сподіваюся, благослови вас Бог, ми отримаємо це рішення… Якщо цього не станеться, ми повинні знайти альтернативи. Це питання нашого виживання", — сказав глава держави. 

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Україна отримала 5,9 млрд євро з прибутків заморожених активів РФ. Кошти спрямовані на підтримку економіки та відновлення після наслідків війни.

Також ЗМІ повідомляли, що Норвегія допоможе розблокувати передачу Україні активів РФ. Країна готова надати фінансову заставу у 100 млрд євро.

Володимир Зеленський активи бюджет війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
