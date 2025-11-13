Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Российские замороженные активы — имеет ли Украина "план Б"

Российские замороженные активы — имеет ли Украина "план Б"

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 18:03
обновлено: 18:18
Замороженные активы РФ — какой план имеет Украина, если их не получит
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина не имеет "плана Б", если не получит российские замороженные активы. Вместе с союзниками Киев должен найти новые альтернативы.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Что будет делать Украина, если не получит замороженных активов РФ

Зеленский заявил, что у Украины нет "плана Б", кроме использования замороженных российских активов. По его словам, европейские союзники обсуждают возможность предоставления Киеву репарационного кредита на 140 млрд евро за счет заблокированных активов РФ, однако этот план тормозится Бельгией и Словакией.

В то же время президент подчеркнул, что эти средства крайне необходимы для покрытия дефицита украинского бюджета уже в начале зимы 2026 года.

"Плана Б" нет. Партнеры понимают, что нам нужна их поддержка. И я надеюсь, благослови вас Бог, мы получим это решение... Если этого не произойдет, мы должны найти альтернативы. Это вопрос нашего выживания", — сказал глава государства.

Напомним, 13 ноября стало известно, что Украина получила 5,9 млрд евро из доходов замороженных активов РФ. Средства направлены на поддержку экономики и восстановление после последствий войны.

Также СМИ сообщали, что Норвегия поможет разблокировать передачу Украине активов РФ. Страна готова предоставить финансовый залог в 100 млрд евро.

Владимир Зеленский активы бюджет война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации