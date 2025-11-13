Замороженные активы РФ — какой план имеет Украина, если их не получит

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина не имеет "плана Б", если не получит российские замороженные активы. Вместе с союзниками Киев должен найти новые альтернативы.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Что будет делать Украина, если не получит замороженных активов РФ

Зеленский заявил, что у Украины нет "плана Б", кроме использования замороженных российских активов. По его словам, европейские союзники обсуждают возможность предоставления Киеву репарационного кредита на 140 млрд евро за счет заблокированных активов РФ, однако этот план тормозится Бельгией и Словакией.

В то же время президент подчеркнул, что эти средства крайне необходимы для покрытия дефицита украинского бюджета уже в начале зимы 2026 года.

"Плана Б" нет. Партнеры понимают, что нам нужна их поддержка. И я надеюсь, благослови вас Бог, мы получим это решение... Если этого не произойдет, мы должны найти альтернативы. Это вопрос нашего выживания", — сказал глава государства.

Напомним, 13 ноября стало известно, что Украина получила 5,9 млрд евро из доходов замороженных активов РФ. Средства направлены на поддержку экономики и восстановление после последствий войны.

Также СМИ сообщали, что Норвегия поможет разблокировать передачу Украине активов РФ. Страна готова предоставить финансовый залог в 100 млрд евро.