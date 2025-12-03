Бельгия против предложения ЕС по использованию активов РФ

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Фото: daycom.com.ua

Бельгия раскритиковала предложение Европейского Союза по использованию замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском банке. ЕС предлагает направить эти активы на "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Бельгии Максим Прево, информирует Reuters.

Бельгия против предложения ЕС по активам РФ

Глава дипломатического ведомства Бельгии Максим Прево заявил, что план Еврокомиссии по передаче Украине замороженных российских активов для его страны является абсолютно неприемлемым. Он призвал не обесценивать их беспокойство.

Ожидается, что 3 декабря Европейская комиссия утвердит и обнародует новое предложение по "репарационному кредиту", который является схемой для частичной передачи Украине замороженных российских активов. Однако еще до этого обнародования Бельгия выступила с критикой подготовленного документа.

"У нас есть удручающее ощущение, что нас не услышали. Наши опасения преуменьшаются. Тексты, которые Комиссия представит сегодня, не соответствуют нашим беспокойствам удовлетворительно", — сказал Прево журналистам на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Чиновник отметил, что его правительство считает неудачной саму идею использования репарационного кредита как механизма поддержки Украины.

"Бельгия, несомненно, поддерживает то, что необходимо покрыть финансовые потребности Украины. Но есть разные варианты, как это сделать. Мы неоднократно говорили, что считаем вариант репарационного кредита худшим из всех возможных, поскольку он рискованный, такого никогда никто раньше не делал", — заявил министр.

В то же время он добавил, правительство Бельгии продолжает "настаивать на альтернативе, а именно на заимствовании ЕС необходимых сумм на рынке".

Напомним, что Европейская комиссия предложила идею о предоставлении Украине "репарационного кредита" в размере 140 миллиардов евро.

Ожидается, что он будет обеспечен за счет российских активов, которые ЕС заморозил после начала полномасштабной войны в Украине.

Для того, чтобы Украина получила такой "репарационный кредит", необходимо согласие всех стран-членов ЕС.

