Путін прокоментував переговори зі Стівом Віткоффом та мирний план

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS

Володимир Путін прокоментував свою тривалу розмову зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Він назвав її "дуже корисною" і заявив, що зустріч була необхідною, хоча робити остаточні висновки, за його словами, ще рано.

Про це повідомляють росЗМІ.

Путін висловився про мирний план Трампа

Путін окреслив низку деталей того, що саме обговорювали сторони та як США структурували свої пропозиції.

Зокрема кремлівський диктатор висловився, що американська делегація приїхала з пропозиціями, які "так чи інакше базувалися" на попередніх домовленостях Дональда Трампа під час зустрічі на Алясці. За словами Володимира Путіна, розмова була тривалою, оскільки сторонам довелося обговорити кожен пункт сформованого плану.

Не оминув Путін й тему окупованих територій України. Він вкотре висловився про ситуацію на Донбасі, повторивши тезу про те, що Росія "намагалася вибудувати відносини" між так званими ДНР та ЛНР і Україною, однак Київ не визнавав ці утворення, а самі "республіки", за його словами, "не хотіли залишатися у складі України" та висловили це на фейковому референдумі.

Окрему увагу російський президент приділив тому, як США представили свої пропозиції. За його словами, американська сторона розбила 27 пунктів "плану Трампа" на чотири окремі блоки й наполягала на тому, щоб вони обговорювалися поетапно.

За словами Кремлівського диктатора Вашингтон зараз активно використовує "човникову дипломатію", маючи на увазі безперервні поїздки американських представників між столицями, де ведуться переговори.

Нагадаємо, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував, чи відхиляв глава Кремля мирний план щодо закінчення війни в Україні.

Водночас дехто із американських сенаторів вважає, що Путін затягує час і дурить Дональда Трампа.