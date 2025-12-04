Путин прокомментировал переговоры со Стивом Уиткоффом и мирный план

Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS

Владимир Путин прокомментировал свой длительный разговор со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он назвал его "очень полезным" и заявил, что встреча была необходимой, хотя делать окончательные выводы, по его словам, еще рано.

Путин очертил ряд деталей того, что именно обсуждали стороны и как США структурировали свои предложения.

В частности кремлевский диктатор высказался, что американская делегация приехала с предложениями, которые "так или иначе базировались" на предыдущих договоренностях Дональда Трампа во время встречи на Аляске. По словам Владимира Путина, разговор был длительным, поскольку сторонам пришлось обсудить каждый пункт сформированного плана.

Не обошел Путин и тему оккупированных территорий Украины. Он в очередной раз высказался о ситуации на Донбассе, повторив тезис о том, что Россия "пыталась выстроить отношения" между так называемыми ДНР и ЛНР и Украиной, однако Киев не признавал эти образования, а сами "республики", по его словам, "не хотели оставаться в составе Украины" и выразили это на фейковом референдуме.

Отдельное внимание российский президент уделил тому, как США представили свои предложения. По его словам, американская сторона разбила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре отдельных блока и настаивала на том, чтобы они обсуждались поэтапно.

По словам Кремлевского диктатора Вашингтон сейчас активно использует "челночную дипломатию", имея в виду непрерывные поездки американских представителей между столицами, где ведутся переговоры.

Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, отклонял ли глава Кремля мирный план по окончанию войны в Украине.

В то же время некоторые из американских сенаторов считают, что Путин затягивает время и обманывает Дональда Трампа.