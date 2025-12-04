Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня План Трампа из 27 пунктов разбили на пакеты —заявление Путина

План Трампа из 27 пунктов разбили на пакеты —заявление Путина

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 09:35
Путин прокомментировал переговоры со Стивом Уиткоффом и мирный план
Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS

Владимир Путин прокомментировал свой длительный разговор со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он назвал его "очень полезным" и заявил, что встреча была необходимой, хотя делать окончательные выводы, по его словам, еще рано.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Путин высказался о мирном плане Трампа

Путин очертил ряд деталей того, что именно обсуждали стороны и как США структурировали свои предложения.

В частности кремлевский диктатор высказался, что американская делегация приехала с предложениями, которые "так или иначе базировались" на предыдущих договоренностях Дональда Трампа во время встречи на Аляске. По словам Владимира Путина, разговор был длительным, поскольку сторонам пришлось обсудить каждый пункт сформированного плана.

Не обошел Путин и тему оккупированных территорий Украины. Он в очередной раз высказался о ситуации на Донбассе, повторив тезис о том, что Россия "пыталась выстроить отношения" между так называемыми ДНР и ЛНР и Украиной, однако Киев не признавал эти образования, а сами "республики", по его словам, "не хотели оставаться в составе Украины" и выразили это на фейковом референдуме.

Отдельное внимание российский президент уделил тому, как США представили свои предложения. По его словам, американская сторона разбила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре отдельных блока и настаивала на том, чтобы они обсуждались поэтапно.

По словам Кремлевского диктатора Вашингтон сейчас активно использует "челночную дипломатию", имея в виду непрерывные поездки американских представителей между столицами, где ведутся переговоры.

Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, отклонял ли глава Кремля мирный план по окончанию войны в Украине.

В то же время некоторые из американских сенаторов считают, что Путин затягивает время и обманывает Дональда Трампа.

США владимир путин война в Украине мирный план мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации