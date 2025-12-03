Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін не відхиляв мирний план для завершення війни, — Пєсков

Путін не відхиляв мирний план для завершення війни, — Пєсков

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 14:24
Мирний план США — у Кремлі заявили, що Путін не відкидав угоду
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не відхиляв мирний план для завершення війни. Водночас РФ сподівається, що США не розголошуватимуть деталі переговорів.

Про це пишуть росЗМІ. 

Реклама
Читайте також:

Що кажуть в Росії про мирний план США

"Формулювання, що Путін відхилив мирний план США щодо України, неправильне, це не так", — стверджує Пєсков.

Водночас він заявив, що "чим тихіше будуть вестися переговори щодо українського врегулювання, тим вищою буде їхня продуктивність".

Крім того, речник Кремля додав, що телефонна розмова Путіна з Дональдом Трампом може відбутися в будь-який момент, але "зараз результатів має бути досягнуто на експертному рівні". 

Нагадаємо, 2 грудня Стів Віткофф приїхав до Москви на переговори з Путіним. За підсумками зустрічі компромісів поки не знайдено, але сторони продовжать працювати. 

Водночас Зеленський озвучив найбільш "чутливі" теми у мирному плані. За його словами, три напрями мають вирішальне значення в укладенні миру.

США Дмитро Пєсков війна в Україні Росія мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації