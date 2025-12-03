Мирний план США — у Кремлі заявили, що Путін не відкидав угоду

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не відхиляв мирний план для завершення війни. Водночас РФ сподівається, що США не розголошуватимуть деталі переговорів.

Про це пишуть росЗМІ.

Що кажуть в Росії про мирний план США

"Формулювання, що Путін відхилив мирний план США щодо України, неправильне, це не так", — стверджує Пєсков.

Водночас він заявив, що "чим тихіше будуть вестися переговори щодо українського врегулювання, тим вищою буде їхня продуктивність".

Крім того, речник Кремля додав, що телефонна розмова Путіна з Дональдом Трампом може відбутися в будь-який момент, але "зараз результатів має бути досягнуто на експертному рівні".

Нагадаємо, 2 грудня Стів Віткофф приїхав до Москви на переговори з Путіним. За підсумками зустрічі компромісів поки не знайдено, але сторони продовжать працювати.

Водночас Зеленський озвучив найбільш "чутливі" теми у мирному плані. За його словами, три напрями мають вирішальне значення в укладенні миру.