Мирний план — Зеленський назвав найбільш чутливі пункти

Президент України Володимир Зеленський озвучив три ключові теми, які стали найбільш складними під час обговорення мирного плану. Саме ці напрями мають вирішальне значення в укладенні миру.

Про це глава держави заявив під час пресконференції в Ірландії у вівторок, 2 грудня.

Зеленський назвав найбільш чутливі теми мирного плану

За словами глави держави, найбільш чутливими є три теми — території, заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.

"Я думаю, що ці три теми є найбільш чутливими і найважливішими, і я думаю, що наші команди продовжують працювати над цим", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що оновлений мирний план містить 20 пунктів. Усі вони були узгоджені українською делегацією з партнерами під час переговорів у Женеві та Маямі.

Також президент України висловився про зустріч спецпредставника Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Україна чекатиме на сигнали після переговорів у Москві.