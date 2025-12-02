Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський озвучив найбільш "чутливі" теми у мирному плані

Зеленський озвучив найбільш "чутливі" теми у мирному плані

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 17:58
Мирний план — Зеленський назвав найбільш чутливі пункти
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський озвучив три ключові теми, які стали найбільш складними під час обговорення мирного плану. Саме ці напрями мають вирішальне значення в укладенні миру.

Про це глава держави заявив під час пресконференції в Ірландії у вівторок, 2 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський назвав найбільш чутливі теми мирного плану

За словами глави держави, найбільш чутливими є три теми — території, заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.

"Я думаю, що ці три теми є найбільш чутливими і найважливішими, і я думаю, що наші команди продовжують працювати над цим", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що оновлений мирний план містить 20 пунктів. Усі вони були узгоджені українською делегацією з партнерами під час переговорів у Женеві та Маямі.

Також президент України висловився про зустріч спецпредставника Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Україна чекатиме на сигнали після переговорів у Москві.

Володимир Зеленський Україна війна в Україні мирний план мирні переговори
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації