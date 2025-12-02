Мирный план — Зеленский назвал наиболее чувствительные пункты

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три ключевые темы, которые стали наиболее сложными при обсуждении мирного плана. Именно эти направления имеют решающее значение в заключении мира.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Ирландии во вторник, 2 декабря.

Зеленский назвал наиболее чувствительные темы мирного плана

По словам главы государства, наиболее чувствительными являются три темы — территории, замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины.

"Я думаю, что эти три темы являются наиболее чувствительными и важными, и я думаю, что наши команды продолжают работать над этим", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что обновленный мирный план содержит 20 пунктов. Все они были согласованы украинской делегацией с партнерами во время переговоров в Женеве и Майами.

Также президент Украины высказался о встрече спецпредставителя Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Украина будет ждать сигналов после переговоров в Москве.