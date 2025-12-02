Переговори Віткоффа з Путіним — Зеленський чекає сигнали

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Росії 2 грудня відбудеться зустріч американської та російської делегацій. Після цієї розмови України чекатиме сигналів саме від США.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єром Ірландії Мікхолою Мартіном.

Переговори США і Росії

Зеленський розповів, що Стівен Віткофф приїхав до Росії задля переговорів щодо мирного плану. За його словами, Україна чекатиме сигналів саме від США.

"Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежить майбутнє і наступні кроки. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість швидких рішень, то буде рівень вище… Кожен день гинуть наші люди… Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимуму, щоби наблизити закінчення війни", — наголосив президент.

Він додав, що готовий прийняти всі сигнали і провести зустріч із президентом Дональдом Трампом — питання лише в результатах сьогоднішніх перемовин.

Нагадаємо, 2 грудня Віткофф прибув до Москви з новим мирним планом. Зустрічати американського представника в аеропорту "Внуково" виїхав один із високих кремлівських посадовців Кирило Дмитрієв.

До складу делегації також увійшов зять президента США Джаред Кушнер, який останніми місяцями неодноразово долучався до переговорів щодо припинення війни.