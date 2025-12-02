Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Переговори Віткоффа з Путіним — Зеленський зробив заяву

Переговори Віткоффа з Путіним — Зеленський зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 16:32
Переговори Віткоффа з Путіним — Зеленський чекає сигнали
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Росії 2 грудня відбудеться зустріч американської та російської делегацій. Після цієї розмови України чекатиме сигналів саме від США.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єром Ірландії Мікхолою Мартіном. 

Реклама
Читайте також:

Переговори США і Росії

Зеленський розповів, що Стівен Віткофф приїхав до Росії задля переговорів щодо мирного плану. За його словами, Україна чекатиме сигналів саме від США.

"Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежить майбутнє і наступні кроки. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість швидких рішень, то буде рівень вище… Кожен день гинуть наші люди… Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимуму, щоби наблизити закінчення війни", — наголосив президент.

Він додав, що готовий прийняти всі сигнали і провести зустріч із президентом Дональдом Трампом — питання лише в результатах сьогоднішніх перемовин.

Нагадаємо, 2 грудня Віткофф прибув до Москви з новим мирним планом. Зустрічати американського представника в аеропорту "Внуково" виїхав один із високих кремлівських посадовців Кирило Дмитрієв.

 До складу делегації також увійшов зять президента США Джаред Кушнер, який останніми місяцями неодноразово долучався до переговорів щодо припинення війни.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні мирний план Стів Віткофф
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації