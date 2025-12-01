Віткофф їде до Москви на зустріч з Путіним — що відомо

Стів Віткофф. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS

Спецспосланець Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф відвідає Москву у понеділок, 1 грудня. Там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє CNN.

Віткофф зустрінеться з Путіним 1 грудня

Візит Віткоффа до Москви відбудеться на наступний день після зустрічі американської та української делегації у Флориді. Сторони обговорювали мирну угоду.

Після цієї зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що досягнуто певного прогресу, але є над чим працювати.

За інформацією CNN, наразі невідомо, чи супроводжуватиме зять Дональда Трампа Джаред Кушнер спецпосланця Віткоффа.

Що каже Трамп

Лідер США підтвердив, що Віткофф та Путін планують зустрітися. Однак він не сказав, коли відбудуться переговори.

Нагадаємо, у мережі зʼявився злив розмови Віткоффа з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим. Зокрема, спецспосланець радив йому, як розмовляти з Трампом.

Згодом на злиту розмову відреагував Путін, який заявив, що "підслуховування — це кримінальне покарання".