Виткофф едет в Москву на встречу с Путиным — что известно

Спецпосланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф посетит Москву в понедельник, 1 декабря. Там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф встретится с Путиным 1 декабря

Визит Уиткоффа в Москву состоится на следующий день после встречи американской и украинской делегации во Флориде. Стороны обсуждали мирное соглашение.

После этой встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что достигнут определенный прогресс, но есть над чем работать.

По информации CNN, пока неизвестно, будет ли сопровождать зять Дональда Трампа Джаред Кушнер спецпосланника Уиткоффа.

Что говорит Трамп

Лидер США подтвердил, что Уиткофф и Путин планируют встретиться. Однако он не сказал, когда состоятся переговоры.

Напомним, в сети появился слив разговора Уиткоффа с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым. В частности, спецпосланник советовал ему, как разговаривать с Трампом.

Впоследствии на слитый разговор отреагировал Путин, который заявил, что "подслушивание — это уголовное наказание".