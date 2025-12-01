Видео
Главная Новости дня Уиткофф снова встретится с Путиным в Москве — что известно

Уиткофф снова встретится с Путиным в Москве — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 09:32
Виткофф едет в Москву на встречу с Путиным — что известно
Стив Уиткофф. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS

Спецпосланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф посетит Москву в понедельник, 1 декабря. Там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN.

Уиткофф встретится с Путиным 1 декабря

Визит Уиткоффа в Москву состоится на следующий день после встречи американской и украинской делегации во Флориде. Стороны обсуждали мирное соглашение.

После этой встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что достигнут определенный прогресс, но есть над чем работать.

По информации CNN, пока неизвестно, будет ли сопровождать зять Дональда Трампа Джаред Кушнер спецпосланника Уиткоффа.

Что говорит Трамп

Лидер США подтвердил, что Уиткофф и Путин планируют встретиться. Однако он не сказал, когда состоятся переговоры.

Напомним, в сети появился слив разговора Уиткоффа с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым. В частности, спецпосланник советовал ему, как разговаривать с Трампом.

Впоследствии на слитый разговор отреагировал Путин, который заявил, что "подслушивание — это уголовное наказание".

США война владимир путин Россия Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
