Путин впервые прокомментировал утечку разговора Ушакова с Уиткоффом

Слив разговора Ушакова и Уиткоффа — Путин впервые отреагировал
Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал слив разговора его помощника Юрия Ушакова и спецпосланника Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа. По его словам, подслушивание — это уголовное наказание.
Об этом Владимир Путин сказал во время визита в Бишкек в четверг, 27 ноября.
Реакция Путина на слив разговора Виткоффа и Ушакова
"Знаете, что касается этих сливов, это могут быть какие-то фейки, а может быть действительно подслушанные разговоры.
Вообще-то это уголовное наказание подслушивать, у нас во всяком случае подслушивать нельзя", — заявил Путин.
По его словам, возможно, "их поставили подсматривать, а они подслушивают". Российский диктатор призвал заниматься своим делом, поскольку "подглядывать еще надо уметь".
Напомним, Уиткофф в разговоре с Ушаковым советовал, как лучше всего представить Трампу предложения по мирному плану для завершения войны против Украины.
На слив также реагировал лидер США, который заявил, что в этом нет ничего необычного.
