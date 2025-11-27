Путин впервые прокомментировал утечку разговора Ушакова с Уиткоффом

Владимир Путин. Фото: Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал слив разговора его помощника Юрия Ушакова и спецпосланника Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа. По его словам, подслушивание — это уголовное наказание.

Об этом Владимир Путин сказал во время визита в Бишкек в четверг, 27 ноября.

Реклама

Читайте также:

Реакция Путина на слив разговора Виткоффа и Ушакова

"Знаете, что касается этих сливов, это могут быть какие-то фейки, а может быть действительно подслушанные разговоры.

Вообще-то это уголовное наказание подслушивать, у нас во всяком случае подслушивать нельзя", — заявил Путин.

По его словам, возможно, "их поставили подсматривать, а они подслушивают". Российский диктатор призвал заниматься своим делом, поскольку "подглядывать еще надо уметь".

Напомним, Уиткофф в разговоре с Ушаковым советовал, как лучше всего представить Трампу предложения по мирному плану для завершения войны против Украины.

На слив также реагировал лидер США, который заявил, что в этом нет ничего необычного.