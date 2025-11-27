Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Слив разговора Ушакова и Уиткоффа — Путин впервые отреагировал

Слив разговора Ушакова и Уиткоффа — Путин впервые отреагировал

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 21:59
Путин впервые прокомментировал утечку разговора Ушакова с Уиткоффом
Владимир Путин. Фото: Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал слив разговора его помощника Юрия Ушакова и спецпосланника Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа. По его словам, подслушивание — это уголовное наказание.

Об этом Владимир Путин сказал во время визита в Бишкек в четверг, 27 ноября.

Реклама
Читайте также:

Реакция Путина на слив разговора Виткоффа и Ушакова

"Знаете, что касается этих сливов, это могут быть какие-то фейки, а может быть действительно подслушанные разговоры.
Вообще-то это уголовное наказание подслушивать, у нас во всяком случае подслушивать нельзя", — заявил Путин.

По его словам, возможно, "их поставили подсматривать, а они подслушивают". Российский диктатор призвал заниматься своим делом, поскольку "подглядывать еще надо уметь".

Напомним, Уиткофф в разговоре с Ушаковым советовал, как лучше всего представить Трампу предложения по мирному плану для завершения войны против Украины.

На слив также реагировал лидер США, который заявил, что в этом нет ничего необычного.

США владимир путин Дональд Трамп Россия Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации