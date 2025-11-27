Путін уперше прокоментував витік розмови Ушакова з Віткоффом

Злив розмови Ушакова і Віткоффа — Путін вперше відреагував
Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував злив розмови його помічника Юрія Ушакова та спецпосланця Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа. За його словами, підслуховування — це кримінальне покарання.
Про це Володимир Путін сказав під час візиту до Бішкека у четвер, 27 листопада.
Реакція Путіна на злив розмови Віткоффа і Ушакова
"Знаєте, що стосується цих зливів, це можуть бути якісь фейки, а може бути дійсно підслухані розмови.
Взагалі-то це кримінальне покарання підслуховувати, у нас у всякому разі підслуховувати не можна", — заявив Путін.
За його словами, можливо, "їх поставили підглядати, а вони підслуховують". Російський диктатор закликав займатися своєю справою, оскільки "підглядати ще треба вміти".
Нагадаємо, Віткофф у розмові з Ушаковим радив, як найкраще представити Трампу пропозиції щодо мирного плану для завершення війни проти України.
На злив також реагував лідер США, який заявив, що у цьому немає нічого незвичного.
