Мирный план США — в Кремле заявили, что Путин не отвергал соглашение

Путин не отклонял мирный план для завершения войны, — Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не отклонял мирный план для завершения войны. В то же время РФ надеется, что США не будут разглашать детали переговоров.
Об этом пишут росСМИ.
Что говорят в России о мирном плане США
"Формулировка, что Путин отклонил мирный план США по Украине, неправильная, это не так", — утверждает Песков.
В то же время он заявил, что "чем тише будут вестись переговоры по украинскому урегулированию, тем выше будет их продуктивность".
Кроме того, спикер Кремля добавил, что телефонный разговор Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, но "сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне".
Напомним, 2 декабря Стив Уиткофф приехал в Москву на переговоры с Путиным. По итогам встречи компромиссов пока не найдено, но стороны продолжат работать.
В то же время Зеленский озвучил наиболее "чувствительные" темы в мирном плане. По его словам, три направления имеют решающее значение в заключении мира.
