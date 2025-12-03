Видео
Главная Новости дня Путин не отклонял мирный план для завершения войны, — Песков

Путин не отклонял мирный план для завершения войны, — Песков

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 14:24
Мирный план США — в Кремле заявили, что Путин не отвергал соглашение
Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не отклонял мирный план для завершения войны. В то же время РФ надеется, что США не будут разглашать детали переговоров.

Об этом пишут росСМИ.

Читайте также:

Что говорят в России о мирном плане США

"Формулировка, что Путин отклонил мирный план США по Украине, неправильная, это не так", — утверждает Песков.

В то же время он заявил, что "чем тише будут вестись переговоры по украинскому урегулированию, тем выше будет их продуктивность".

Кроме того, спикер Кремля добавил, что телефонный разговор Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, но "сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне".

Напомним, 2 декабря Стив Уиткофф приехал в Москву на переговоры с Путиным. По итогам встречи компромиссов пока не найдено, но стороны продолжат работать.

В то же время Зеленский озвучил наиболее "чувствительные" темы в мирном плане. По его словам, три направления имеют решающее значение в заключении мира.

США Дмитрий Песков война в Украине Россия мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
