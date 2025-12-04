Відео
Головна Новини дня Путін намагається обманути США — заява сенатора

Путін намагається обманути США — заява сенатора

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 00:09
Путін намагається обманути США — заява сенатора
Річард Блументаль. Фото: Michael Brochstein/Shutterstock

Президент РФ Володимир Путін зволікає й намагається ввести США в оману. Метою такої тактики є захоплення більшої кількості територій.

Про це коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук повідомив американський сенатор Річард Блументаль.

Читайте також:

Думка сенатора щодо тактики Путіна 

Блументаль назвав дії російського диктатора воєнним злочином і звірством.

"Путін продовжує зволікати та блокувати, витрачаючи час для подальших атак і вбивств українських цивільних в їхніх домівках, лікарнях і школах", — зазначив сенатор.

Також він додав, що необхідно ухвалювати нові санкції. На його думку, лише таким чином можна "вдарити кувалдою по Китаю та інших країнах, які підживлюють Росію".

Нагадаємо, 3 грудня в Москві відбулася офіційна зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Сторони обговорили мирний план.

Раніше Путін заявив, що Європа заважає мирним зусиллям Трампа. На його думку, європейці висувають неприйнятні пропозиції.

санкції проти Росії США володимир путін війна в Україні Сенат
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
