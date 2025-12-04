Путін намагається обманути США — заява сенатора

Річард Блументаль. Фото: Michael Brochstein/Shutterstock

Президент РФ Володимир Путін зволікає й намагається ввести США в оману. Метою такої тактики є захоплення більшої кількості територій.

Про це коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук повідомив американський сенатор Річард Блументаль.

Думка сенатора щодо тактики Путіна

Блументаль назвав дії російського диктатора воєнним злочином і звірством.

"Путін продовжує зволікати та блокувати, витрачаючи час для подальших атак і вбивств українських цивільних в їхніх домівках, лікарнях і школах", — зазначив сенатор.

Також він додав, що необхідно ухвалювати нові санкції. На його думку, лише таким чином можна "вдарити кувалдою по Китаю та інших країнах, які підживлюють Росію".

Нагадаємо, 3 грудня в Москві відбулася офіційна зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Сторони обговорили мирний план.

Раніше Путін заявив, що Європа заважає мирним зусиллям Трампа. На його думку, європейці висувають неприйнятні пропозиції.