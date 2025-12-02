Зустріч Путіна та Віткоффа розпочалася у Кремлі

У Москві розпочалася зустріч Віткоффа і Путіна
У Москві розпочалася офіційна зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Переговори у Кремлі розпочалися із затримкою майже у дві години.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Віткофф і Путін зустрілися у Кремлі
Спецпредставник президента США та російський диктатор зустрілися у Кремлі. Участь у переговорах з американської сторони також бере зять Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер, з боку РФ на зустрічі присутні соратники Путіна Юрій Ушаков та Кирило Дмитрієв.
За повідомленням CNN, переговори почалися із затримкою майже у дві години через запізнення очільника Кремля. Путін виступав інвестиційному форумі.
Під час зустрічі сторони мають обговорити оновлений мирний план щодо завершення війни, який Україна та США узгодили під час переговорів у Маямі (Флорида).
