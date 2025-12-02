Зустріч Путіна та Віткоффа розпочалася у Кремлі

Зустріч Путіна і Віткоффа у Москві. Фото: Reuters

У Москві розпочалася офіційна зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Переговори у Кремлі розпочалися із затримкою майже у дві години.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Віткофф і Путін зустрілися у Кремлі

Спецпредставник президента США та російський диктатор зустрілися у Кремлі. Участь у переговорах з американської сторони також бере зять Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер, з боку РФ на зустрічі присутні соратники Путіна Юрій Ушаков та Кирило Дмитрієв.

За повідомленням CNN, переговори почалися із затримкою майже у дві години через запізнення очільника Кремля. Путін виступав інвестиційному форумі.

Під час зустрічі сторони мають обговорити оновлений мирний план щодо завершення війни, який Україна та США узгодили під час переговорів у Маямі (Флорида).

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч Путіна та Віткоффа.

А також напередодні зустрічі з американською делегацією Путін зробив різку заяву про участь Європи у створенні мирного плану.