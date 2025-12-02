Видео
В Москве началась встреча Уиткоффа и Путина

В Москве началась встреча Уиткоффа и Путина

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 18:54
Встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле
Встреча Путина и Уиткоффа в Москве. Фото: Reuters

В Москве началась официальная встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры в Кремле начались с задержкой почти в два часа.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Уиткофф и Путин встретились в Кремле

Спецпредставитель президента США и российский диктатор встретились в Кремле. Участие в переговорах с американской стороны также принимает зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, со стороны РФ на встрече присутствуют соратники Путина Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

По сообщению CNN, переговоры начались с задержкой почти в два часа из-за опоздания главы Кремля. Путин выступал на инвестиционном форуме.

Во время встречи стороны должны обсудить обновленный мирный план по завершению войны, который Украина и США согласовали во время переговоров в Майами (Флорида).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа.

А также накануне встречи с американской делегацией Путин сделал резкое заявление об участии Европы в создании мирного плана.

