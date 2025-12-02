Встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле

В Москве началась встреча Уиткоффа и Путина
В Москве началась официальная встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры в Кремле начались с задержкой почти в два часа.
Об этом сообщают российские СМИ.
Уиткофф и Путин встретились в Кремле
Спецпредставитель президента США и российский диктатор встретились в Кремле. Участие в переговорах с американской стороны также принимает зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, со стороны РФ на встрече присутствуют соратники Путина Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.
По сообщению CNN, переговоры начались с задержкой почти в два часа из-за опоздания главы Кремля. Путин выступал на инвестиционном форуме.
Во время встречи стороны должны обсудить обновленный мирный план по завершению войны, который Украина и США согласовали во время переговоров в Майами (Флорида).
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа.
А также накануне встречи с американской делегацией Путин сделал резкое заявление об участии Европы в создании мирного плана.
