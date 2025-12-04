Путин пытается обмануть США — заявление сенатора

Ричард Блументаль. Фото: Michael Brochstein/Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин медлит и пытается ввести США в заблуждение. Целью такой тактики является захват большего количества территорий.

Об этом комментарии корреспонденту Новини.LIVE Ульяне Бойчук сообщил американский сенатор Ричард Блументаль.

Реклама

Читайте также:

Мнение сенатора относительно тактики Путина

Блументаль назвал действия российского диктатора военным преступлением и зверством.

"Путин продолжает медлить и блокировать, тратя время для дальнейших атак и убийств украинских гражданских в их домах, больницах и школах", — отметил сенатор.

Также он добавил, что необходимо принимать новые санкции. По его мнению, только таким образом можно "ударить кувалдой по Китаю и другим странам, которые подпитывают Россию".

Напомним, 3 декабря в Москве состоялась официальная встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Стороны обсудили мирный план.

Ранее Путин заявил, что Европа мешает мирным усилиям Трампа. По его мнению, европейцы выдвигают неприемлемые предложения.