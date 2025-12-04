Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин пытается обмануть США — заявление сенатора

Путин пытается обмануть США — заявление сенатора

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 00:09
Путин пытается обмануть США — заявление сенатора
Ричард Блументаль. Фото: Michael Brochstein/Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин медлит и пытается ввести США в заблуждение. Целью такой тактики является захват большего количества территорий.

Об этом комментарии корреспонденту Новини.LIVE Ульяне Бойчук сообщил американский сенатор Ричард Блументаль.

Реклама
Читайте также:

Мнение сенатора относительно тактики Путина

Блументаль назвал действия российского диктатора военным преступлением и зверством.

"Путин продолжает медлить и блокировать, тратя время для дальнейших атак и убийств украинских гражданских в их домах, больницах и школах", — отметил сенатор.

Также он добавил, что необходимо принимать новые санкции. По его мнению, только таким образом можно "ударить кувалдой по Китаю и другим странам, которые подпитывают Россию".

Напомним, 3 декабря в Москве состоялась официальная встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Стороны обсудили мирный план.

Ранее Путин заявил, что Европа мешает мирным усилиям Трампа. По его мнению, европейцы выдвигают неприемлемые предложения.

санкции против России США владимир путин война в Украине Сенат
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации