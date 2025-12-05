ЕС должен разработать собственный мирный план для Украины — Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Фото: Getty Images

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал Европейский Союз самостоятельно сформировать собственное видение того, каким должен быть мир для Украины, а не ориентироваться исключительно на предложения, поступающие из США. Он подчеркнул, что ЕС должен действовать значительно активнее и быть готовым к ситуациям, когда гарантии НАТО могут оказаться ненадежными.

Об этом говорится в статье POLITICO.

Андрюс Кубилюс считает, что Европа должна активнее действовать в разработке и предложении мирного плана

По его словам, Евросоюзу пора отказаться от пассивного ожидания очередных американских планов и самостоятельно инициировать урегулирование войны. Он подчеркнул, что если Европа хочет быть участником будущих переговоров о завершении войны, ей надо иметь свои предложения, а не реагировать только на чужие.

Его комментарии прозвучали после визита представителей президента США бизнесмена Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, которые на этой неделе обсуждали с Владимиром Путиным очередную версию мирного плана. Впрочем, на переговорах не присутствовала ни одна европейская страна, что вызвало в Брюсселе возмущение.

В ЕС все больше обеспокоены тем, что такие предложения могут появляться регулярно. Кубилюс отметил, что Европа не должна находиться в режиме ожидания, когда каждые полгода будут поступать новые планы из Вашингтона. По его мнению, инициатива должна исходить также из Брюсселя или Берлина.

Комиссар также обратил внимание на заявления посла США в НАТО Мэтью Уитакера, который допустил, что ключевую военную должность в Альянсе может впервые возглавить представитель Германии, а не американский генерал. По мнению Кубилюса, это четкий сигнал: Вашингтон ожидает от европейцев большую ответственность за собственную оборону.

Напомним, недавно Владимир Путин высказался относительно мирного плана Дональда Трампа и в очередной раз повторил тезисы об оккупированных территориях Украины.

Также по информации некоторых СМИ стало известно, что Евросоюз хочет внести Россию в "черный список" из-за ряда рисков со стороны страны.

Между тем Бельгия высказалась против предложения направить замороженные российские активы на репарации для Украины.