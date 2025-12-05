Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ЕС призывают не ждать мирных планов США по Украине

В ЕС призывают не ждать мирных планов США по Украине

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 08:12
ЕС должен разработать собственный мирный план для Украины — Кубилюс
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Фото: Getty Images

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал Европейский Союз самостоятельно сформировать собственное видение того, каким должен быть мир для Украины, а не ориентироваться исключительно на предложения, поступающие из США. Он подчеркнул, что ЕС должен действовать значительно активнее и быть готовым к ситуациям, когда гарантии НАТО могут оказаться ненадежными.

Об этом говорится в статье POLITICO.

Реклама
Читайте также:

Андрюс Кубилюс считает, что Европа должна активнее действовать в разработке и предложении мирного плана

По его словам, Евросоюзу пора отказаться от пассивного ожидания очередных американских планов и самостоятельно инициировать урегулирование войны. Он подчеркнул, что если Европа хочет быть участником будущих переговоров о завершении войны, ей надо иметь свои предложения, а не реагировать только на чужие.

Его комментарии прозвучали после визита представителей президента США бизнесмена Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, которые на этой неделе обсуждали с Владимиром Путиным очередную версию мирного плана. Впрочем, на переговорах не присутствовала ни одна европейская страна, что вызвало в Брюсселе возмущение.

В ЕС все больше обеспокоены тем, что такие предложения могут появляться регулярно. Кубилюс отметил, что Европа не должна находиться в режиме ожидания, когда каждые полгода будут поступать новые планы из Вашингтона. По его мнению, инициатива должна исходить также из Брюсселя или Берлина.

Комиссар также обратил внимание на заявления посла США в НАТО Мэтью Уитакера, который допустил, что ключевую военную должность в Альянсе может впервые возглавить представитель Германии, а не американский генерал. По мнению Кубилюса, это четкий сигнал: Вашингтон ожидает от европейцев большую ответственность за собственную оборону.

Напомним, недавно Владимир Путин высказался относительно мирного плана Дональда Трампа и в очередной раз повторил тезисы об оккупированных территориях Украины.

Также по информации некоторых СМИ стало известно, что Евросоюз хочет внести Россию в "черный список" из-за ряда рисков со стороны страны.

Между тем Бельгия высказалась против предложения направить замороженные российские активы на репарации для Украины.

Европейский союз США перемирие война в Украине мирный план
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации