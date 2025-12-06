Умєров заявив, що Україна та США узгодили питання безпеки в рамках мирного плану Трампа

Зустріч делегацій США та України 30 листопада. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Делегації України та США провели вже шість зустрічей щодо мирного плану. Наразі сторони вже узгодили питання безпеки, розглянули процес відбудови, а також зазначили умови для можливих поступків.

Про це у Telegram повідомляє секретар РНБО Рустем Умєров.

Що відомо про переговори делегацій США та України

Умєров поінформував, що з української сторони участь у зустрічі брали він та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. З американської були спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер.

"Протягом двох днів... провели зустріч..., зосереджену на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. Сьогодні відбулась шоста зустріч сторін за останні два тижні", — йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі секретар РНБО підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує "захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього".

"Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру", — пише Умєров.

Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей "залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру". Зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств.

"Окремо було розглянуто "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України та довгострокові проєкти відновлення", — розповів секретар РНБО.

Окрім того, США та Україна наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новому вторгненню, а також для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України. Зокрема, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни.

Рустем Умєров додав, що у суботу, 6 грудня, сьогодні знову зберуться, щоб продовжити переговори.

Мирний план США

Нагадаємо, що у листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, але був вигідним Росії, тож українська та американська делегації проводять зустрічі, щоб допрацювати документ.

Водночас США намагаються узгодити план в тому числі з Росією. У вівторок, 2 грудня, Віткофф та Кушнер прибули до Москви і провели там зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.

Через кілька днів диктатор РФ розповів, що план налічує 27 пунктів, хоча перед цим, після переговорів з Україною, він був скорочений до 20. Також Путін заявив, що США розбили план на чотири блоки.

Окрім того, днями єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс закликав ЄС сформувати власний план миру для України, а не орієнтується лише на пропозиції США.