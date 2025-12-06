Видео
Україна
Главная Новости дня Украина и США согласовали вопросы безопасности, — Умеров

Украина и США согласовали вопросы безопасности, — Умеров

Дата публикации 6 декабря 2025 03:31
Умеров заявил, что Украина и США согласовали вопросы безопасности в рамках мирного плана Трампа
Встреча делегаций США и Украины 30 ноября. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Делегации Украины и США провели уже шесть встреч по мирному плану. Сейчас стороны уже согласовали вопросы безопасности, рассмотрели процесс восстановления, а также отметили условия для возможных уступок. 

Об этом в Telegram сообщает секретарь СНБО Рустем Умеров.

Читайте также:

Что известно о переговорах делегаций США и Украины

Умеров сообщил, что с украинской стороны участие во встрече принимали он и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. С американской были спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

"В течение двух дней... провели встречу..., сосредоточенную на продвижении реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине. Сегодня состоялась шестая встреча сторон за последние две недели", — говорится в сообщении.

Во время встречи секретарь СНБО подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует "защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего".

"Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира", — пишет Умеров.

Обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей "зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру". В частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств.

"Отдельно была рассмотрена "Программа будущего развития", которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы Соединенных Штатов и Украины и долгосрочные проекты восстановления", — рассказал секретарь СНБО.

Кроме того, США и Украина отметили, что завершение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения нового вторжения, а также для обеспечения реализации комплексного плана восстановления Украины. В частности, направленного на то, чтобы сделать государство сильнее и более процветающим, чем до войны.

Рустем Умеров добавил, что в субботу, 6 декабря, сегодня снова соберутся, чтобы продолжить переговоры.

Мирный план США

Напомним, что в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, но был выгодным России, поэтому украинская и американская делегации проводят встречи, чтобы доработать документ.

В то же время США пытаются согласовать план в том числе с Россией. Во вторник, 2 декабря, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву и провели там встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Через несколько дней диктатор РФ рассказал, что план насчитывает 27 пунктов, хотя перед этим, после переговоров с Украиной, он был сокращен до 20. Также Путин заявил, что США разбили план на четыре блока.

Кроме того, на днях еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал ЕС сформировать собственный план мира для Украины, а не ориентируется только на предложения США.

США война в Украине Россия мирный план Рустем Умеров мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
