Зеленский поговорил с Уиткоффом — детали

Зеленский провел разговор с Уиткоффом — подробности
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом.
"Только что вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеровым провели длинный и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор".
Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом.
Украина настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир. Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо Президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам.
Жду Рустема Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом. Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход - все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Спасибо!
