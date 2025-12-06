Зеленский поговорил с Уиткоффом — детали

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом.

"Только что вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеровым провели длинный и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор".



Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом.



Украина настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир. Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо Президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам.



Жду Рустема Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом. Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход - все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Спасибо!

