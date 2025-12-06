Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский выступил на военном молитвенном завтраке

Зеленский выступил на военном молитвенном завтраке

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 15:08
Зеленский принял участие в военном молитвенном завтраке — видео
Выступление Владимир Зеленского. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря принял участие во втором военном молитвенном завтраке, посвященном Дню Вооруженных сил. В событии также приняли участие главы церквей и религиозных организаций, военные капелланы, украинские защитники и защитницы, а также иностранные гости.

Своим обращением к участникам мероприятия президент поделился в Telegram.

Зеленский принял участие в военном молитвенном завтраке

Президент подчеркнул, что сегодняшний день имеет особое двойное значение для украинцев — это и День Вооруженных Сил Украины, и День святого Николая.

Глава государства поблагодарил всех, кто сегодня молится за мир и продолжает поддерживать Украину на пути к победе над врагом.

"Вместе мы защитим свое право на жизнь, нашу Богом данную землю, защитим наше будущее и справедливый мир. Я благодарю за то, что всему этому сегодня будет посвящена не одна молитва. Спасибо, что вы здесь, рядом, и это единство можно почувствовать. В этот день я верю, что каждый ребенок в Украине получит то, чего давно заслуживает, — тишину вместо ударов, спокойствие вместо воздушных тревог, надежный мир вместо всего зла", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил украинских защитников с Днем ВСУ и почтил память павших воинов.

Кроме того, президент сделал важное заявление во время награждения бойцов ВСУ.

Владимир Зеленский ВСУ Национальный молитвенный завтрак выступление День Святого Николая праздник
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
