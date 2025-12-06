День Вооруженных Сил Украины - поздравление Зеленского - поздравление Зеленского

День Вооруженных Сил Украины — Зеленский поздравил защитников
Дата публикации 6 декабря 2025 09:08
Сегодня, 6 декабря, в Украине празднуют День Вооруженных Сил Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских защитников с праздником.
Глава государства записал видеообращение в центре столицы на фоне мурала, посвященного "Призраку Киева". Он поблагодарил бойцов ВСУ за преданную службу и защиту украинской независимости и свободы.
