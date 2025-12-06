Відео
Головна Новини дня День Збройних Сил України — Зеленський привітав захисників

День Збройних Сил України — Зеленський привітав захисників

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 09:08
День Збройних Сил України — привітання Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Сьогодні, 6 грудня, в Україні святкують День Збройних Сил України. Президент Володимир Зеленський привітав українських захисників зі святом.

Глава держави звернувся до воїнів у відео.

Зеленський привітав з Днем ЗСУ

Глава держави записав привітання для захисників у центрі столиці на тлі муралу, присвяченому "Привиду Києва".

"Наша повага — не лише в підтримці, молитвах, не лише в донатах і словах, які всі, безумовно, сьогодні напишуть своїм — рідним воїнам, які є в кожного. Ця повага про дещо більше. Вона стала окремим явищем, феноменом нової України. Ця повага стала мистецтвом. І ця повага довкола нас — у наших містах, на наших вулицях і наших будинках. Це сотні зображень, які народилися по всій Україні. Сотні присвячень, що поєднали в собі мільйони подяк тобі, тобі, український воїне", — сказав Зеленський.

Він подякував бійцям ЗСУ за віддану службу та захист української незалежності.

"Стійте міцно. Ви все, що в нас є!" Цими словами я звертався до наших воїнів у перший день війни. І ви стояли міцно. Стояли, коли в Україну майже ніхто не вірив, коли нам казали: у вас тиждень, у вас без шансів, у вас немає іншого варіанта, аніж здатися. А ви стояли. І вистояли. І тому Україна стоїть. Бо вірить у себе. Бо себе поважає. І себе захищає. І пліч-о-пліч із тими, хто зустрів вторгнення у лавах Збройних Сил України, стали згодом сотні тисяч своїх. Українські чоловіки, українські жінки. Неймовірні. Безстрашні. Справжні", — наголосив президент.

Український лідер згадав подвиги героїв та вшанував пам'ять усіх полеглих воїнів, які віддали своє життя за свободу.

"Усі вони не пішли від нас — вони серед нас. Назавжди. У наших серцях. У наших віршах. У повідомленнях "Дякую!". Дякую всім військовим України. Всім героям на стінах, які за Україну стали й стоять стіною. Які разом – Збройні Сили України. Це більше ніж військо. Більше ніж сім'я. Це уособлення нас із вами — всієї України. Того, за що ми боремось, як і чому. Коли немає більше чужих міст і сіл. Кожне своє, кожне рідне. І кожен куточок України боронять бійці родом із кожного куточка України", — сказав президент.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
