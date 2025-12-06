Зеленський взяв участь у військовому молитовному сніданку — відео

Виступ Володимир Зеленського. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня узяв участь у другому військовому молитовному сніданку, присвяченому Дню Збройних сил. У події також взяли участь глави церков і релігійних організацій, військові капелани, українські захисники та захисниці, а також іноземні гості.

Своїм звернення до учасників заходу президент поділився в Telegram.

Зеленський взяв участь у військовому молитовному сніданку

Президент наголосив, що сьогоднішній день має особливе подвійне значення для українців — це і День Збройних Сил України, і День святого Миколая.

Глава держави подякував усім, хто сьогодні молиться за мир та продовжує підтримувати Україну на шляху до перемоги над ворогом.

"Разом ми захистимо своє право на життя, нашу Богом дану землю, захистимо наше майбутнє і справедливий мир. Я дякую за те, що всьому цьому сьогодні буде присвячена не одна молитва. Дякую, що ви тут, поруч, і цю єдність можна відчути. У цей день я вірю, що кожна дитинка в Україні отримає те, на що давно заслуговує, — тишу замість ударів, спокій замість повітряних тривог, надійний мир замість усього зла", — сказав Зеленський.

