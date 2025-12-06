Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський виступив на військовому молитовному сніданку

Зеленський виступив на військовому молитовному сніданку

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 15:08
Зеленський взяв участь у військовому молитовному сніданку — відео
Виступ Володимир Зеленського. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня узяв участь у другому військовому молитовному сніданку, присвяченому Дню Збройних сил. У події також взяли участь глави церков і релігійних організацій, військові капелани, українські захисники та захисниці, а також іноземні гості.

Своїм звернення до учасників заходу президент поділився в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський взяв участь у військовому молитовному сніданку

Президент наголосив, що сьогоднішній день має особливе подвійне значення для українців — це і День Збройних Сил України, і День святого Миколая.

Глава держави подякував усім, хто сьогодні молиться за мир та продовжує підтримувати Україну на шляху до перемоги над ворогом. 

"Разом ми захистимо своє право на життя, нашу Богом дану землю, захистимо наше майбутнє і справедливий мир. Я дякую за те, що всьому цьому сьогодні буде присвячена не одна молитва. Дякую, що ви тут, поруч, і цю єдність можна відчути. У цей день я вірю, що кожна дитинка в Україні отримає те, на що давно заслуговує, — тишу замість ударів, спокій замість повітряних тривог, надійний мир замість усього зла", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав українських захисників із Днем ЗСУ та вшанував пам'ять полеглих воїнів.

Крім того, президент зробив важливу заяву під час нагородження бійців ЗСУ.

Володимир Зеленський ЗСУ Національний молитовний сніданок виступ День Святого Миколая свято
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації