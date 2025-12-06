Зеленський нагородив бійців з нагоди Дня ЗСУ та зробив заяву про Україну

Промова Володимира Зеленського. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву під час нагородження бійців з нагоди Дня Збройних Сил України. Він відзначив, що тепер жодна країна не може зневажати нашу державу.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у суботу, 6 грудня.

Зеленський нагородив бійців

Під час нагородження бійців з нагоди Дня Збройних Сил України президент заявив, що Україна міцно стоїть на своїх позиціях, і немає зараз нікого у світі, хто міг би собі дозволити зневажати її.

"Навіть ті у світі, хто все ще не вірить в Україну, або просто недостатньо знає про нашу державу, все одно змушені рахуватись із тим, як відреагує Україна. Небагато держав у світі мають таку вагу", — зазначив Зеленський

Він наголосив, що ще менше країн могли б вистояти проти російських ударів та штурмів, від яких Україна захищається щодня й щоночі. Також Президент на честь Дня Збройних Сил України відзначив окремі бригади:

42-й ОМБр присвоєно почесне найменування "імені героя України Валерія Гудзя";

152-й ОЄБр присвоєно почесне найменування "імені Симона Петлюри";

127-й ОВМБр присвоєно почесне найменування "Харківська";

48-й ОАБр присвоєно почесне найменування "імені полковника Армії УНР Григорія Чижевського".

"Ми стримуємо російське повномасштабне вторгнення. Ми тримаємо російських вбивць уже майже чотири роки повномасштабної війни – після років гібридної війни, – тримаємо їх за межею фронту", — додав Зеленський.

Він завершив свою промову тим, що Україна існує як держава і її доля має значення. З фактом цього світ повинен рахуватись. І це стало можливим виключно тому, що є українські воїни — солдати, сержанти, офіцери. Також це всі, хто працює на оборону країни: ті, хто забезпечує ЗСУ та всі Сили оборони та безпеки України.

"Я вітаю всіх вас, українські воїни, із Днем Збройних Сил України. Я пишаюся вами, українські захисники, українські захисниці. Слава українським воїнам! Слава ЗСУ! Слава Україні!", — завершив свою промову Президент.

Нагадаємо, що Україна сьогодні, 6 грудня, відзначає День Збройних сил — це шана мужності, професіоналізму та самовідданості українських воїнів.

Раніше ми також інформували, що Зеленський записав привітання для захисників у центрі Києва на честь Дня Збройних Сил України.