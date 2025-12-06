Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський завив, що Україна — це держава, з якою рахуються всі

Зеленський завив, що Україна — це держава, з якою рахуються всі

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 12:13
Зеленський нагородив бійців з нагоди Дня ЗСУ та зробив заяву про Україну
Промова Володимира Зеленського. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву під час нагородження бійців з нагоди Дня Збройних Сил України. Він відзначив, що тепер жодна країна не може зневажати нашу державу.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у суботу, 6 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський нагородив бійців 

Під час нагородження бійців з нагоди Дня Збройних Сил України президент заявив, що Україна міцно стоїть на своїх позиціях, і немає зараз нікого у світі, хто міг би собі дозволити зневажати її.

"Навіть ті у світі, хто все ще не вірить в Україну, або просто недостатньо знає про нашу державу, все одно змушені рахуватись із тим, як відреагує Україна. Небагато держав у світі мають таку вагу", — зазначив Зеленський

Він наголосив, що ще менше країн могли б вистояти проти російських ударів та штурмів, від яких Україна захищається щодня й щоночі. Також Президент на честь Дня Збройних Сил України відзначив окремі бригади:

  • 42-й ОМБр присвоєно почесне найменування "імені героя України Валерія Гудзя"; 
  • 152-й ОЄБр присвоєно почесне найменування "імені Симона Петлюри";
  • 127-й ОВМБр присвоєно почесне найменування "Харківська"; 
  • 48-й ОАБр присвоєно почесне найменування "імені полковника Армії УНР Григорія Чижевського".

"Ми стримуємо російське повномасштабне вторгнення. Ми тримаємо російських вбивць уже майже чотири роки повномасштабної війни – після років гібридної війни, – тримаємо їх за межею фронту", — додав Зеленський. 

Він завершив свою промову тим, що Україна існує як держава і її доля має значення. З фактом цього світ повинен рахуватись. І це стало можливим виключно тому, що є українські воїни — солдати, сержанти, офіцери. Також це всі, хто працює на оборону країни: ті, хто забезпечує ЗСУ та всі Сили оборони та безпеки України.

"Я вітаю всіх вас, українські воїни, із Днем Збройних Сил України. Я пишаюся вами, українські захисники, українські захисниці. Слава українським воїнам! Слава ЗСУ! Слава Україні!", — завершив свою промову Президент.

Нагадаємо, що Україна сьогодні, 6 грудня, відзначає День Збройних сил — це шана мужності, професіоналізму та самовідданості українських воїнів.

Раніше ми також інформували, що Зеленський записав привітання для захисників у центрі Києва на честь Дня Збройних Сил України.

Володимир Зеленський Офіс президента ЗСУ нагорода воїни
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації