Появились подробности разговора Зеленского с Уиткоффом

В субботу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел длительный и содержательный телефонный разговор с представителями команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Впоследствии стало известно, что стороны обсуждали потенциальное мирное соглашение, гарантии безопасности и территории.

Об этом информирует Axios.

Подробности разговора Зеленского с Уиткоффом

По информации источника Axios, который непосредственно знаком с ситуацией, Уиткофф и Кушнер собрали информацию от обеих сторон и надавили на Путина и Зеленского, чтобы они пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения.

Второй источник отметил, что обсуждение территории было сложным: Россия все еще требует от Украины вывести войска, но США пытаются разработать новые идеи для решения этого вопроса.

Второй ключевой блок разговора — гарантии безопасности США для Украины. По словам источников, в этом направлении достигнут значительный прогресс, хотя различные трактовки деталей соглашения еще предстоит согласовать.

Известно, что дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже на этой неделе.

Напомним, что 6 декабря Зеленский также провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

Кроме того, сегодня глава государства выступил на военном молитвенном завтраке.