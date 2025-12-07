Видео
Макрон обсудил с Зеленским переговоры в Китае — что известно

Макрон обсудил с Зеленским переговоры в Китае — что известно

Дата публикации 7 декабря 2025 03:00
Макрон сообщил Зеленскому о результатах его переговоров в Китае по Украине
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несколько часов назад провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава французского государства сказал, что его контакты в Китае помогли продвинуться вперед (вероятно, имея ввиду продвижение по вопросу мира в Украине).

Об этом президент Франции написал у себя в соцсети Х. 

Что сказал Макрон о переговорах с Зеленским и контактах в Китае

"Я только что разговаривал с президентом. Я вновь заявил о нашем осуждении и солидарности после недавних российских ударов. Я поделился тем, что мои недавние международные переговоры, особенно в Китае, помогли прояснить и продвинуться вперед", — заявил Макрон.

Он добавил, что Франция полна решимости сотрудничать со всеми партнерами, чтобы обеспечить меры деэскалации и установить режим прекращения огня.

Также Макрон снова сообщил, что в понедельник он встретится в Лондоне с Зеленским, а также с премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"В свете недавних переговоров между украинцами и американцами, европейцы обязательно станут ключевым столпом справедливого и долгосрочного решения, которое мы совместно строим", — резюмировал президент Франции.

Напомним, на днях французский лидер Эммануэль Макрон посетил Китай. Во время визита он призвал Пекин поддержать его инициативу о временном моратории для РФ на удары по энергетической инфраструктуре.

Также мы писали, что США и Украина активно работают над доработкой нового американского мирного плана. Помимо встреч делегаций, вчера президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным Axios, они обсуждали территориальный вопрос и гарантии безопасности.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
