Макрон предложил сотрудничество Си Цзиньпину и давить на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Пекин поддержать его инициативу о временном моратории для России на удары по украинской энергетической инфраструктуре. Французский лидер подчеркнул, что это может быть важным решением накануне зимы, ведь именно энергетические объекты остаются наиболее уязвимыми к российским атакам.

Макрон выразил надежду, что Китай присоединится к призыву и будет способствовать хотя бы частичному прекращению огня в виде запрета на удары по критически важным объектам Украины.

Отдельно он акцентировал, что Франция хочет значительно увеличить объем китайских инвестиций в свою экономику. Во время переговоров с Си Цзиньпином Макрон заявил, что Париж пытается восстановить баланс в торговых отношениях с Пекином и сократить хронический дефицит, который длится уже много лет.

По его словам, Европа, включая Францию, нуждается в более четкой и прогнозируемой системе привлечения китайского капитала, поскольку нынешний уровень инвестиций довольно низкий.

Макрон подчеркнул, что Европа должна повысить собственную конкурентоспособность, а Китай — активнее стимулировать внутреннее потребление, чтобы избежать новых торговых конфликтов.

Что ответил Си Цзиньпин на предложения Макрона о мире и сотрудничестве

В свою очередь Си Цзиньпин назвал переговоры откровенными и результативными и сообщил, что Китай поддерживает стремление своих компаний расширять присутствие во Франции. Пекин назвал Францию "незаменимым партнером" и объявил о готовности углублять сотрудничество во многих секторах от авиастроения и ядерной энергетики до цифровых технологий, зеленой промышленности и биофармацевтики.

Известно, что во время встречи было подписано 12 новых соглашений о сотрудничестве, в частности в сфере природных ресурсов, инвестиций, социального обеспечения и развития отраслей, связанных со старением населения.

В контексте войны в Украине Макрон призвал Китай играть более активную роль в поиске мирного решения. Он повторил предложение о международном моратории на удары по энергетической инфраструктуре.

Си Цзиньпин в ответ заявил, что Китай выступает за достижение соглашения, приемлемого для всех сторон, и продолжит "конструктивно способствовать" усилиям по урегулированию. В то же время он раскритиковал западные заявления о поддержке Китаем России, назвав их безответственными и такими, которые не отражают действительность.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский встретился и переговорил с Эммануэлем Макроном и назвал ключевые направления дальнейшего сотрудничества.

