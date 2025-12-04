Макрон запропонував співпрацю Сі Цзіньпіну та тиснути на Росію

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон потиснули один одному руки. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Пекін підтримати його ініціативу щодо тимчасового мораторію для Росії на удари по українській енергетичній інфраструктурі. Французький лідер наголосив, що це може бути важливим рішенням напередодні зими, адже саме енергетичні об’єкти залишаються найбільш вразливими до російських атак.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Макрон закликав Сі Цзіньпіна до співпраці між країнами

Макрон висловив сподівання, що Китай приєднається до заклику й сприятиме хоча б частковому припиненню вогню у вигляді заборони на удари по критично важливих об’єктах України.

Окремо він акцентував, що Франція хоче значно збільшити обсяг китайських інвестицій у свою економіку. Під час переговорів із Сі Цзіньпіном Макрон заявив, що Париж намагається відновити баланс у торгівельних відносинах з Пекіном і скоротити хронічний дефіцит, який триває вже багато років.

За його словами, Європа, включно з Францією, потребує чіткішої та прогнозованішої системи залучення китайського капіталу, оскільки нинішній рівень інвестицій є доволі низький.

Макрон підкреслив, що Європа має підвищити власну конкурентоспроможність, а Китай — активніше стимулювати внутрішнє споживання, щоб уникнути нових торговельних конфліктів.

Що відповів Сі Цзіньпін на пропозиції Макрона щодо миру та співпраці

Своєю чергою Сі Цзіньпін назвав перемовини відвертими й результативними та повідомив, що Китай підтримує прагнення своїх компаній розширювати присутність у Франції. Пекін назвав Францію "незамінним партнером" та оголосив про готовність поглиблювати співпрацю у багатьох секторах від авіабудування та ядерної енергетики до цифрових технологій, зеленої промисловості та біофармацевтики.

Відомо, що під час зустрічі було підписано 12 нових угод щодо співробітництва, зокрема у сфері природних ресурсів, інвестицій, соціального забезпечення та розвитку галузей, пов’язаних зі старінням населення.

У контексті війни в Україні Макрон закликав Китай відігравати активнішу роль у пошуку мирного рішення. Він повторив пропозицію щодо міжнародного мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

Сі Цзіньпін у відповідь заявив, що Китай виступає за досягнення угоди, прийнятної для всіх сторін, та продовжить "конструктивно сприяти" зусиллям з урегулювання. Водночас він розкритикував західні заяви про підтримку Китаєм Росії, назвавши їх безвідповідальними та такими, що не відображають дійсність.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський зустрівся та переговорив із Еммануелем Макроном та назвав ключові напрямки подальшої співпраці.

Водночас стало відомо, яку вигоду отримав Китай від співпраці з Росією щодо закупівлі нафти.