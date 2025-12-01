Пресконференція Макрона та Зеленського 1 грудня - що відомо

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: Reuters

У понеділок, 1 грудня, Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели спільну пресконференцію. Під час неї окреслили ключові позиції щодо безпекової ситуації, перебігу війни та подальших кроків міжнародної спільноти.

Пресконференція Макрона та Зеленського

Еммануель Макрон різко засудив удари Росії по Україні, назвавши їх "наругою над міжнародним правом" та серйозною перешкодою на шляху до миру. Він підкреслив, що будь-які гарантії безпеки мають розроблятися лише за участі України та з урахуванням її національних інтересів. Президент Франції також заявив, що найближчими тижнями тиск на російську економіку "кардинально зміниться", а також нагадав, що Москва послідовно відкидала всі пропозиції щодо перемир’я.

Володимир Зеленський у свою чергу наголосив, що Україна переживає "особливі дні", коли ситуація може істотно змінитися.

Він повідомив, що українські сили оборони майже повністю зачистили Куп’янськ від російських окупантів. Президент також підкреслив, що держава працює над гарантіями, які унеможливлять третє вторгнення Росії.

А також Зеленський заявив, що у жовтні Росія зазнала найбільших втрат за майже 4 роки війни — 25,5 тисяч військових. За його словами, лінія фронту залишається "живою" та змінюється в обидва боки: росіяни інколи просуваються лише завдяки перекиданню великої кількості особового складу, але ці групи знищуються та відступають.

Окремо Зеленський прокоментував ситуацію щодо нового керівника Офісу президента, зазначивши, що консультації з цього питання заплановані після його повернення в Україну.

Еммануель Макрон заявив, що Росія послідовно відхиляла всі пропозиції щодо припинення вогню, які надходили від Заходу та України протягом останніх місяців. За його словами, Сполучені Штати неодноразово намагалися виступити посередниками у перемовинах. Ще в березні Вашингтон уперше запропонував ініціативу щодо припинення бойових дій. Президент Володимир Зеленський тоді підтримав цю пропозицію, однак Москва категорично відмовилася.

Подібний сценарій повторився й у червні — над черговим планом перемир’я працювали у Лондоні, але й цього разу Росія відповіла відмовою. Наступні спроби, зокрема американська ініціатива в Анкориджі, також не зрушили ситуацію з місця: Кремль знову сказав "ні".

Зазначимо, що 1 грудня Володимир Зеленський разом із першою леді прибули з офіційним візитом у Франції.

Під час зустрічі лідери багато уваги приділили обговоренню стратегії для переговорів щодо завершення війни.