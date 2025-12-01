Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гарантии безопасности и мир — о чем говорили Зеленский и Макрон

Гарантии безопасности и мир — о чем говорили Зеленский и Макрон

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 21:14
Пресс-конференция Макрона и Зеленского 1 декабря - что известно
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

В понедельник, 1 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную пресс-конференцию. Во время нее обозначили ключевые позиции относительно ситуации с безопасностью, хода войны и дальнейших шагов международного сообщества.

О чем говорили лидеры — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Пресс-конференция Макрона и Зеленского

Эммануэль Макрон резко осудил удары России по Украине, назвав их "надругательством над международным правом" и серьезным препятствием на пути к миру. Он подчеркнул, что любые гарантии безопасности должны разрабатываться только при участии Украины и с учетом ее национальных интересов. Президент Франции также заявил, что в ближайшие недели давление на российскую экономику "кардинально изменится", а также напомнил, что Москва последовательно отвергала все предложения о перемирии.

Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что Украина переживает "особые дни", когда ситуация может существенно измениться.

Он сообщил, что украинские силы обороны почти полностью зачистили Купянск от российских оккупантов. Президент также подчеркнул, что государство работает над гарантиями, которые сделают невозможным третье вторжение России.

А также Зеленский заявил, что в октябре Россия понесла наибольшие потери за почти 4 года войны — 25,5 тысяч военных. По его словам, линия фронта остается "живой" и меняется в обе стороны: россияне иногда продвигаются только благодаря переброске большого количества личного состава, но эти группы уничтожаются и отступают.

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию относительно нового руководителя Офиса президента, отметив, что консультации по этому вопросу запланированы после его возвращения в Украину.

Эммануэль Макрон заявил, что Россия последовательно отклоняла все предложения по прекращению огня, которые поступали от Запада и Украины в последние месяцы. По его словам, Соединенные Штаты не раз пытались выступить посредниками в переговорах. Еще в марте Вашингтон впервые предложил инициативу по прекращению боевых действий. Президент Владимир Зеленский тогда поддержал данное предложение, однако Москва категорически отказалась.

Подобный сценарий повторился и в июне — над очередным планом перемирия работали в Лондоне, но и на этот раз Россия ответила отказом. Следующие попытки, в том числе американская инициатива в Анкоридже, также не сдвинули ситуацию с места: Кремль снова сказал "нет".

Отметим, что 1 декабря Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом во Францию.

Во время встречи лидеры много внимания уделили обсуждению стратегии для переговоров по завершению войны.

Владимир Зеленский Франция переговоры Эммануэль Макрон Париж
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации