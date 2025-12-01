Пресс-конференция Макрона и Зеленского 1 декабря - что известно

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

В понедельник, 1 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную пресс-конференцию. Во время нее обозначили ключевые позиции относительно ситуации с безопасностью, хода войны и дальнейших шагов международного сообщества.

О чем говорили лидеры — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Пресс-конференция Макрона и Зеленского

Эммануэль Макрон резко осудил удары России по Украине, назвав их "надругательством над международным правом" и серьезным препятствием на пути к миру. Он подчеркнул, что любые гарантии безопасности должны разрабатываться только при участии Украины и с учетом ее национальных интересов. Президент Франции также заявил, что в ближайшие недели давление на российскую экономику "кардинально изменится", а также напомнил, что Москва последовательно отвергала все предложения о перемирии.

Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что Украина переживает "особые дни", когда ситуация может существенно измениться.

Он сообщил, что украинские силы обороны почти полностью зачистили Купянск от российских оккупантов. Президент также подчеркнул, что государство работает над гарантиями, которые сделают невозможным третье вторжение России.

А также Зеленский заявил, что в октябре Россия понесла наибольшие потери за почти 4 года войны — 25,5 тысяч военных. По его словам, линия фронта остается "живой" и меняется в обе стороны: россияне иногда продвигаются только благодаря переброске большого количества личного состава, но эти группы уничтожаются и отступают.

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию относительно нового руководителя Офиса президента, отметив, что консультации по этому вопросу запланированы после его возвращения в Украину.

Эммануэль Макрон заявил, что Россия последовательно отклоняла все предложения по прекращению огня, которые поступали от Запада и Украины в последние месяцы. По его словам, Соединенные Штаты не раз пытались выступить посредниками в переговорах. Еще в марте Вашингтон впервые предложил инициативу по прекращению боевых действий. Президент Владимир Зеленский тогда поддержал данное предложение, однако Москва категорически отказалась.

Подобный сценарий повторился и в июне — над очередным планом перемирия работали в Лондоне, но и на этот раз Россия ответила отказом. Следующие попытки, в том числе американская инициатива в Анкоридже, также не сдвинули ситуацию с места: Кремль снова сказал "нет".

Отметим, что 1 декабря Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом во Францию.

Во время встречи лидеры много внимания уделили обсуждению стратегии для переговоров по завершению войны.