Макрон повідомив Зеленському про результати його переговорів у Китаї щодо України

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кілька годин тому провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Глава французької держави сказав, що його контакти в Китаї допомогли просунутися вперед (ймовірно, маючи на увазі просування з питання миру в Україні).

Про це президент Франції написав у себе в соцмережі Х.

Що сказав Макрон про переговори із Зеленським і контакти в Китаї

"Я щойно розмовляв із президентом. Я знову заявив про наш осуд і солідарність після нещодавніх російських ударів. Я поділився тим, що мої недавні міжнародні переговори, особливо в Китаї, допомогли прояснити і просунутися вперед", — заявив Макрон.

Він додав, що Франція сповнена рішучості співпрацювати з усіма партнерами, щоб забезпечити заходи деескалації та встановити режим припинення вогню.

Також Макрон знову повідомив, що в понеділок він зустрінеться в Лондоні із Зеленським, а також із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"У світлі нещодавніх переговорів між українцями та американцями, європейці обов'язково стануть ключовим стовпом справедливого і довгострокового рішення, яке ми спільно будуємо", — резюмував президент Франції.

Нагадаємо, днями французький лідер Еммануель Макрон відвідав Китай. Під час візиту він закликав Пекін підтримати його ініціативу про тимчасовий мораторій для РФ на удари по енергетичній інфраструктурі.

Також ми писали, що США та Україна активно працюють над доопрацюванням нового американського мирного плану. Крім зустрічей делегацій, учора президент України Володимир Зеленський говорив телефоном зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. За даними Axios, вони обговорювали територіальне питання і гарантії безпеки.