Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Макрон обговорив із Зеленським переговори в Китаї — що відомо

Макрон обговорив із Зеленським переговори в Китаї — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 03:00
Макрон повідомив Зеленському про результати його переговорів у Китаї щодо України
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кілька годин тому провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Глава французької держави сказав, що його контакти в Китаї допомогли просунутися вперед (ймовірно, маючи на увазі просування з питання миру в Україні).

Про це президент Франції написав у себе в соцмережі Х. 

Реклама
Читайте також:

Що сказав Макрон про переговори із Зеленським і контакти в Китаї

"Я щойно розмовляв із президентом. Я знову заявив про наш осуд і солідарність після нещодавніх російських ударів. Я поділився тим, що мої недавні міжнародні переговори, особливо в Китаї, допомогли прояснити і просунутися вперед", — заявив Макрон.

Він додав, що Франція сповнена рішучості співпрацювати з усіма партнерами, щоб забезпечити заходи деескалації та встановити режим припинення вогню.

Також Макрон знову повідомив, що в понеділок він зустрінеться в Лондоні із Зеленським, а також із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"У світлі нещодавніх переговорів між українцями та американцями, європейці обов'язково стануть ключовим стовпом справедливого і довгострокового рішення, яке ми спільно будуємо", — резюмував президент Франції.

Нагадаємо, днями французький лідер Еммануель Макрон відвідав Китай. Під час візиту він закликав Пекін підтримати його ініціативу про тимчасовий мораторій для РФ на удари по енергетичній інфраструктурі.

Також ми писали, що США та Україна активно працюють над доопрацюванням нового американського мирного плану. Крім зустрічей делегацій, учора президент України Володимир Зеленський говорив телефоном зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. За даними Axios, вони обговорювали територіальне питання і гарантії безпеки.

Володимир Зеленський Франція Китай Емманюель Макрон війна в Україні мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації