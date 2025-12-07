Італія надішле Україні енергетичне обладнання — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Італія надішле нам обладнання для енергетичної інфраструктури.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Розмова Зеленського з Мелоні

"Говорив із Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні, дуже предметно, дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія", — сказав Зеленський.

Він поділився, що лідери обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі. За словами президента, ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни.

"Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала", — наголосив український лідер.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 6 грудня Зеленський говорив з радниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Розмова тривала дві години.

Також ми писали, що Макрон обговорив із Зеленським переговори в Кита. За його словами, Франція сповнена рішучості співпрацювати з усіма партнерами.