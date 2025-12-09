Зеленський прибув до Рима 9 грудня — що відомо

Зеленський прибув до Рима — яка мета візиту
У вівторок, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Рима. У глави держави заплановані важливі зустрічі.
Про це Новини.LIVE повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
Зеленський прибув до Рима — що відомо
Сьогодні, 9 грудня, Володимир Зеленський з офіційним візитом прибув до Рима (Італія).
В Римі у президента України заплановані ключові заходи:
- аудієнція у Папи Римського Льва XIV;
- зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
За інформацією іноземних ЗМІ, Папа зустрінеться з Володимиром Зеленським сьогодні вранці у Кастель-Гандольфо.
Раніше зустріч Мелоні та Зеленського 9 грудня підтвердили в італійському уряді. Зустріч запланована у другій половині дня.
"У вівторок, 9 грудня, прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні прийме президента України Володимира Зеленського в Палаццо Кіджі", — йшлося у повідомленні.
Нещодавно стало відомо, що Італія надішле Україні обладнання для енергетичної інфраструктури.
Раніше ми інформували, що Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України.
