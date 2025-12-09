Відео
Зеленський прибув до Рима — яка мета візиту

Зеленський прибув до Рима — яка мета візиту

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:36
Зеленський прибув до Рима 9 грудня — що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У вівторок, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Рима. У глави держави заплановані важливі зустрічі.

Про це Новини.LIVE повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Читайте також:

Зеленський прибув до Рима — що відомо

Сьогодні, 9 грудня, Володимир Зеленський з офіційним візитом прибув до Рима (Італія).

В Римі у президента України заплановані ключові заходи:

  • аудієнція у Папи Римського Льва XIV;
  • зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

За інформацією іноземних ЗМІ, Папа зустрінеться з Володимиром Зеленським сьогодні вранці у Кастель-Гандольфо.

Раніше зустріч Мелоні та Зеленського 9 грудня підтвердили в італійському уряді. Зустріч запланована у другій половині дня.

"У вівторок, 9 грудня, прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні прийме президента України Володимира Зеленського в Палаццо Кіджі", — йшлося у повідомленні.

Нещодавно стало відомо, що Італія надішле Україні обладнання для енергетичної інфраструктури.

Раніше ми інформували, що Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України.

Володимир Зеленський переговори Папа Римський Україна Рим Джорджа Мелоні війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
