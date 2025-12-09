Видео
Україна
Главная Новости дня Президент Украины встретился с Папой Львом XIV в Ватикане

Президент Украины встретился с Папой Львом XIV в Ватикане

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 11:58
Зеленский провел частную аудиенцию с Папой Римским Львом XIV
Владимир Зеленский и Папа Лев XIV и Папа Лев XIV. Фото: Vatican Media

Президент Украины Владимир Зеленский провел частную аудиенцию с Папой Римским Львом XIV. Встреча длилась около тридцати минут и проходила за закрытыми дверями, без доступа прессы.

Об этом сообщает ANSA.

О содержании разговора официально не сообщается. После завершения аудиенции Зеленский вышел на балкон резиденции понтифика, где коротко поприветствовал журналистов, однако воздержался от каких-либо комментариев относительно хода встречи.

В Ватикане обнародовали заявление по итогам частной аудиенции Папы Римского Льва XIV с президентом Владимиром Зеленским.

В документе отмечается, что понтифик подтвердил необходимость продолжения дипломатического диалога и отметил свое искреннее стремление, чтобы нынешние международные усилия привели к справедливому и долгосрочному миру.

Согласно заявлению, во время встречи стороны коснулись и гуманитарных вопросов. Лев XIV и Зеленский обсудили ситуацию с украинскими военнопленными, а также подчеркнули важность обеспечения возвращения похищенных и вывезенных украинских детей в их семьи.

Напомним, что во вторник, 9 декабря, Владимир Зеленский также встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме.

Ранее сообщалось, что Италия намерена направить Украине помощь для восстановления поврежденного оборудования энергообъектов.

Кроме того, Италия формирует и готовит пакет помощи для украинской армии.

Владимир Зеленский поездки переговоры Ватикан Рим
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
