Президент Украины встретился с Папой Львом XIV в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский провел частную аудиенцию с Папой Римским Львом XIV. Встреча длилась около тридцати минут и проходила за закрытыми дверями, без доступа прессы.
О содержании разговора официально не сообщается. После завершения аудиенции Зеленский вышел на балкон резиденции понтифика, где коротко поприветствовал журналистов, однако воздержался от каких-либо комментариев относительно хода встречи.
В Ватикане обнародовали заявление по итогам частной аудиенции Папы Римского Льва XIV с президентом Владимиром Зеленским.
В документе отмечается, что понтифик подтвердил необходимость продолжения дипломатического диалога и отметил свое искреннее стремление, чтобы нынешние международные усилия привели к справедливому и долгосрочному миру.
Согласно заявлению, во время встречи стороны коснулись и гуманитарных вопросов. Лев XIV и Зеленский обсудили ситуацию с украинскими военнопленными, а также подчеркнули важность обеспечения возвращения похищенных и вывезенных украинских детей в их семьи.
Напомним, что во вторник, 9 декабря, Владимир Зеленский также встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме.
Ранее сообщалось, что Италия намерена направить Украине помощь для восстановления поврежденного оборудования энергообъектов.
Кроме того, Италия формирует и готовит пакет помощи для украинской армии.
