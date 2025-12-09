Володимир Зеленський та Папа Лев XIV. Фото: Vatican Media

Президент України Володимир Зеленський провів приватну аудієнцію з Папою Римським Левом XIV. Зустріч тривала близько тридцяти хвилин і проходила за зачиненими дверима, без доступу преси.

Про це повідомляє ANSA.

Про зміст розмови офіційно не повідомляють. Після завершення аудієнції Зеленський вийшов на балкон резиденції понтифіка, де коротко привітав журналістів, однак утримався від будь-яких коментарів щодо перебігу зустрічі.

У Ватикані оприлюднили заяву за підсумками приватної аудієнції Папи Римського Лева XIV з президентом Володимиром Зеленським.

У документі зазначається, що понтифік підтвердив необхідність продовження дипломатичного діалогу й наголосив на своєму щирому прагненні, щоб нинішні міжнародні зусилля привели до справедливого та довготермінового миру.

Згідно із заявою, під час зустрічі сторони торкнулися й гуманітарних питань. Лев XIV та Зеленський обговорили ситуацію з українськими військовополоненими, а також підкреслили важливість забезпечення повернення викрадених та вивезених українських дітей до їхніх родин.

Нагадаємо, що у вівторок, 9 грудня, Володимир Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в Римі.

Раніше повідомлялося, що Італія має намір надіслати Україні допомогу для відновлення пошкодженого обладнання енергооб'єктів.

Окрім того, Італія формує та готує пакет допомоги для українського війська.