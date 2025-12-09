Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Президент України зустрівся з Папою Левом XIV у Ватикані

Президент України зустрівся з Папою Левом XIV у Ватикані

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 11:58
Зеленський провів приватну аудієнцію з Папою Римським Левом XIV
Володимир Зеленський та Папа Лев XIV. Фото: Vatican Media

Президент України Володимир Зеленський провів приватну аудієнцію з Папою Римським Левом XIV. Зустріч тривала близько тридцяти хвилин і проходила за зачиненими дверима, без доступу преси. 

Про це повідомляє ANSA.

Реклама
Читайте також:

Зеленський прибув до Риму і зустрівся з Папою Римським

Про зміст розмови офіційно не повідомляють. Після завершення аудієнції Зеленський вийшов на балкон резиденції понтифіка, де коротко привітав журналістів, однак утримався від будь-яких коментарів щодо перебігу зустрічі.

У Ватикані оприлюднили заяву за підсумками приватної аудієнції Папи Римського Лева XIV з президентом Володимиром Зеленським.

У документі зазначається, що понтифік підтвердив необхідність продовження дипломатичного діалогу й наголосив на своєму щирому прагненні, щоб нинішні міжнародні зусилля привели до справедливого та довготермінового миру.

Згідно із заявою, під час зустрічі сторони торкнулися й гуманітарних питань. Лев XIV та Зеленський обговорили ситуацію з українськими військовополоненими, а також підкреслили важливість забезпечення повернення викрадених та вивезених українських дітей до їхніх родин.

Нагадаємо, що у вівторок, 9 грудня, Володимир Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в Римі.

Раніше повідомлялося, що Італія має намір надіслати Україні допомогу для відновлення пошкодженого обладнання енергооб'єктів.

Окрім того, Італія формує та готує пакет допомоги для українського війська.

Володимир Зеленський поїздки переговори Ватикан Рим
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації