Результаты работы в Лондоне — Зеленский встретился с переговорной командой

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, провел встречу с переговорной командой по итогам работы в Лондоне на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно скорее", — заявил Зеленский.

По его словам, Украина и Европа заинтересованы в настоящем мире, а также постоянно находятся на связи с США. Глава государства подчеркнул, что все зависит от того, готовы ли в РФ делать действенные шаги для остановки войны, о чем также отмечают партнеры по переговорным командам.

"В ближайшее время будем готовы направить доработанные документы в Соединенные Штаты", — добавил Зеленский.

Напомним, 9 декабря Зеленский провел встречу с Папой Римским Львом ХIV. Они обсудили возвращение детей, которых похитила Россия.

А по информации СМИ, США усилили давление на Зеленского, чтобы он согласился на уступки в рамках мирного плана.