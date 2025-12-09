Видео
Зеленский хочет сообщить США о шагах Украины и Европы к миру

Зеленский хочет сообщить США о шагах Украины и Европы к миру

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 17:38
Результаты работы в Лондоне — Зеленский встретился с переговорной командой
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, провел встречу с переговорной командой по итогам работы в Лондоне на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Работа над миром

"Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно скорее", — заявил Зеленский.

По его словам, Украина и Европа заинтересованы в настоящем мире, а также постоянно находятся на связи с США. Глава государства подчеркнул, что все зависит от того, готовы ли в РФ делать действенные шаги для остановки войны, о чем также отмечают партнеры по переговорным командам.

"В ближайшее время будем готовы направить доработанные документы в Соединенные Штаты", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 9 декабря Зеленский провел встречу с Папой Римским Львом ХIV. Они обсудили возвращение детей, которых похитила Россия.

А по информации СМИ, США усилили давление на Зеленского, чтобы он согласился на уступки в рамках мирного плана.

Владимир Зеленский США война Украина Европа мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
