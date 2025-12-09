США усиливают давление на Зеленского относительно мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Соединенные Штаты Америки усиливают давление на президента Украины Владимира Зеленского. От украинского лидера требуют, чтобы он согласился на значительные территориальные и другие уступки в рамках мирного плана Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

США усиливают давление на Зеленского

По данным Axios, после интенсивных дипломатических переговоров украинцы все еще считают, что некоторые аспекты текущего мирного плана США выгодны России. И что Штаты давят на украинского лидера Владимира Зеленского гораздо сильнее, чем на российского диктатора Владимира Путина.

Однако Axios добавляет, что американский чиновник опроверг это, подчеркнув, что США также давили на Путина, чтобы он смягчил свои требования.

В свою очередь, один из украинских чиновников заявил Axios, что, по мнению Киева, предложение США ухудшилось после того, как переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели пятичасовую встречу с Путиным на прошлой неделе в Кремле.

В чем США пытаются убедить Зеленского

Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер, казалось, хотели получить от Зеленского четкое "да", когда обсуждали с ним мирный план во время двухчасового телефонного разговора.

"Создавалось впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора", — отметил украинский чиновник.

По словам американских и украинских чиновников, Зеленский сказал во время телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером, что получил предложение США только час назад и еще не прочитал его.

Один из американских чиновников сказал, что это было странно, поскольку США передали обновленное предложение днем ранее. Украинский чиновник отметил, что хотя некоторые документы были предоставлены днем ранее, другие были получены незадолго до звонка.

Кроме того, украинский чиновник подчеркнул, что предложение США содержало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над ЗАЭС, и не давало ответа на ключевые вопросы относительно гарантий безопасности.

Однако, как утверждает украинский чиновник, американская сторона, казалось, ожидала, что Зеленский просто согласится на условия по телефону.

Axios отмечает, что американский чиновник настаивал, что на текущий проект значительное влияние имели предложения украинцев, и что Кушнер и Уиткофф давили на Путина, чтобы тот согласился на некоторые требования Украины.

Издание напоминает, что в понедельник Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы обсудить общую позицию по плану Трампа.

Axios пишет, что американские и украинские чиновники заявляют, что администрация Трампа рассматривала встречу Зеленского на Даунинг-стрит как бесполезную попытку выиграть время в переговорах по "мирному плану" Трампа.

США хотят "оторвать" Зеленского от европейских лидеров

В то же время в материале издания говорится, что украинские чиновники заявили, что, по их мнению, США пытаются оторвать Зеленского от европейских лидеров, чтобы иметь возможность оказывать на него более эффективное давление.

"Зеленский не может принимать такие радикальные решения без консультаций со своими ключевыми союзниками в Европе", — заявил украинский чиновник.

Чиновник отметил, что хотя администрация Трампа давит на Зеленского, чтобы тот действовал быстро, европейцы советуют ему быть осторожным и терпеливым.

Такое развитие событий, по данным Axios, раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев "главным препятствием" для заключения соглашения.

По данным Axios, украинцы и европейцы также обсуждают гарантии безопасности. Европейский чиновник заявил, что остается непонятным, какую роль США готовы играть в обеспечении гарантий и чего они ожидают от европейских союзников.

Двое украинских чиновников сказали, что последнее предложение США по гарантиям безопасности базируется на "более широких рамках", чем первоначальное предложение, но все еще не включает ратифицированный Сенатом договор.

Ранее Зеленский заявлял, что не был достигнут компромисс по вопросу украинских территорий в рамках мирного плана США.

Также глава государства ответил, на какое сотрудничество с США рассчитывает Украина.