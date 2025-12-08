Зеленский раскрыл, как решается вопрос территорий в плане США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи каких-либо украинских территорий не рассматривается. В этом пункте мирного плана США пока не был достигнут компромисс.
Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 8 декабря.
Вопрос территорий в мирном плане США
По словам Президента, государство не имеет на это "ни законного, ни конституционного, ни международно-правового, ни морального права".
Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает настаивать на уступках, в частности относительно территорий, однако Украина не намерена ничего отдавать.
"Мы определенно не хотим ничего отдавать", — отметил Зеленский.
В то же время он сообщил, что Соединенные Штаты сейчас пытаются найти компромисс.
"Американцы сегодня ищут компромисс. Буду откровенен", — сказал Президент.
