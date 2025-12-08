Зеленский раскрыл, как решается вопрос территорий в плане США

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи каких-либо украинских территорий не рассматривается. В этом пункте мирного плана США пока не был достигнут компромисс.

Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 8 декабря.

Вопрос территорий в мирном плане США

По словам Президента, государство не имеет на это "ни законного, ни конституционного, ни международно-правового, ни морального права".

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает настаивать на уступках, в частности относительно территорий, однако Украина не намерена ничего отдавать.

"Мы определенно не хотим ничего отдавать", — отметил Зеленский.

В то же время он сообщил, что Соединенные Штаты сейчас пытаются найти компромисс.

"Американцы сегодня ищут компромисс. Буду откровенен", — сказал Президент.

