Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл, как решается вопрос территорий в плане США

Зеленский раскрыл, как решается вопрос территорий в плане США

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 20:03
Зеленский раскрыл, как решается вопрос территорий в плане США
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи каких-либо украинских территорий не рассматривается. В этом пункте мирного плана США пока не был достигнут компромисс.

Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 8 декабря.

Реклама
Читайте также:

Вопрос территорий в мирном плане США

По словам Президента, государство не имеет на это "ни законного, ни конституционного, ни международно-правового, ни морального права".

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает настаивать на уступках, в частности относительно территорий, однако Украина не намерена ничего отдавать.

"Мы определенно не хотим ничего отдавать", — отметил Зеленский.

В то же время он сообщил, что Соединенные Штаты сейчас пытаются найти компромисс.

"Американцы сегодня ищут компромисс. Буду откровенен", — сказал Президент.

Напомним, ранее сын Дональда Трампа сделал заявление относительно мира в Украине.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявлял, что ЕС надо самостоятельно разрабатывать и продвигать мирный план по окончанию войны в Украине.

Владимир Зеленский США война Украина война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации