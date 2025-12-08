Зеленський розкрив, як вирішується питання територій у плані США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання передачі будь-яких українських територій не розглядається. У цьому пункті мирного плану США поки що не було досягнуто компромісу.
Про це українький лідер повідомив під час пресконференції у понеділок, 8 грудня.
Питання територій у мирному плані США
За словами Президента, держава не має на це "ні законного, ні конституційного, ні міжнародно-правового, ні морального права".
Глава держави підкреслив, що Росія продовжує наполягати на поступках, зокрема щодо територій, проте Україна не має наміру нічого віддавати.
"Ми безумовно не хочемо нічого віддавати", — зазначив Зеленський.
Водночас він повідомив, що Сполучені Штати наразі намагаються знайти компроміс.
"Американці сьогодні шукають компроміс. Буду відвертий", — сказав Президент.
