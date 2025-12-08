Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив, як вирішується питання територій у плані США

Зеленський розкрив, як вирішується питання територій у плані США

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 20:03
Зеленський розкрив, як вирішується питання територій у плані США
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання передачі будь-яких українських територій не розглядається. У цьому пункті мирного плану США поки що не було досягнуто компромісу.

Про це українький лідер повідомив під час пресконференції у понеділок, 8 грудня.

Реклама
Читайте також:

Питання територій у мирному плані США

За словами Президента, держава не має на це "ні законного, ні конституційного, ні міжнародно-правового, ні морального права".

Глава держави підкреслив, що Росія продовжує наполягати на поступках, зокрема щодо територій, проте Україна не має наміру нічого віддавати.

"Ми безумовно не хочемо нічого віддавати", — зазначив Зеленський.

Водночас він повідомив, що Сполучені Штати наразі намагаються знайти компроміс.

"Американці сьогодні шукають компроміс. Буду відвертий", — сказав Президент.

Нагадаємо, раніше син Дональда Трампа зробив заяву щодо миру в Україні.

Раніше єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що ЄС треба самостійно розробляти та просувати мирний план щодо закінчення війни в Україні.

Володимир Зеленський США війна Україна війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації